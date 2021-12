Stade Rennais : à Monaco, un podium à assurer pour les fêtes

A la veille de la - très courte - trêve hivernale qui s'annonce, le Stade Rennais se déplace à Monaco ce mercredi (21h) avec l'ambition de confirmer sa très bonne première partie de saison. Pour ce faire, les Rennais auront à cœur de faire un résultat dans un stade qui leur réussit peu (une seule victoire en treize ans) afin de s'assurer une place sur le podium pour les fêtes.

Le podium à la trêve pour "valider une très bonne première partie de saison"

S'ils n'en font pas une obsession, un podium à la trêve pourrait permettre aux Rennais de concrétiser leur excellent niveau de jeu depuis trois mois. Bruno Genesio en est conscient : "C'est un match qui peut nous permettre de valider une très bonne première partie de saison, que ce soit en championnat ou dans les coupes, parce que tous les objectifs sont pour l'instant remplis. Mais quoi qu'il arrive, on aura déjà fait une très très bonne première partie, le bilan sera bon, et il restera plein de matchs pour atteindre les objectifs, pour éventuellement jouer un peu plus que ce qu'on avait prévu. Donc rien ne sera figé quoi qu'il arrive après ce match."

Une manière d'enlever un peu de pression sur son groupe, mais pour la première fois cette saison Bruno Genesio évoque la possibilité de voir les objectifs du club revus à la hausse en championnat. Privés de Nayef Aguerd, absent de dernière minute pour une douleur à la cheville, les Rennais devront toutefois livrer un gros match en Principauté pour rêver un peu. Flavien Tait : "On l'aborde comme les autres matchs. Il faut essayer de bien finir l'année, d'être dans la continuité de ce qu'on fait. Bien sûr, finir sur le podium à la trêve ce serait un peu notre cadeau de Noël. Mais le plus important c'est de continuer à avancer, de prendre des points parce qu'il y a un grosse deuxième partie de saison qui arrive."

Monaco en difficulté face aux gros

En face, le Monaco de Niko Kovac a de quoi faire trembler les Rouge et Noir : sur leurs cinq derniers matchs, les Monégasques ne se sont inclinés qu'une fois, face au PSG. Mais cette statistique prouve aussi que Monaco a du mal contre les gros, avec aucune victoire en Ligue 1 face à des clubs disputant l'Europe cette saison. A Rennes de faire perdurer ce mal des Monégsques ce mercredi soir en Principauté. un podium assuré à la trêve est au bout du chemin.