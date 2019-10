Stade Rennais : à Monaco, un rocher a conquérir

Rennes, France

La pluie qui s'est abattue toute la semaine sur Rennes nous rappelle que l'automne est bien là. Elle nous rappelle aussi que la dernière fois que le Stade Rennais a remporté un match c'était par une belle après-midi d’août dans la chaleur du Stade de la Meinau à Strasbourg (0-2 le 25 août).

Lancer la série

Depuis, près de deux mois se sont écoulés, et Rennes a enchaîné huit matchs sans le moindre succès (quatre nuls, quatre défaites). Ce dimanche, c'est une nouvelle série dense qui se présente avec six rencontres en trois semaines pour les Rouges et Noirs. La dernière a mis en exergue le manque d'automatisme dans un effectif profondément renouvelé à l'intersaison.

On garde foi en nous - Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais

La trêve a donc été l'occasion de quelques mises au point : "On a échangé. Il y a eu des entretiens individuels avec les joueurs explique Julien Stéphan. Il me semblait important de faire un bilan avec eux et de fixer les objectifs pour les semaines qui arrivent. Je vous avais dit avant la trêve que je ne savais pas combien de temps mettrait l'adaptation pour les nouveaux joueurs. Je suis toujours dans cette interrogation là".

Quel Monaco face à Rennes ?

Pendant que Rennes enregistrait l'un des meilleurs début de saison de son histoire, Monaco a dû attendre la septième journée pour enfin remporter un match de Ligue 1. Deux victoires au total face à Nice (3-1) puis Brest (4-1) avant une rechute contre Montpellier (3-1).

Pire défense du championnat (15 buts encaissés) Monaco traverse depuis maintenant plus d'un an une période très délicate. La relégation a été évitée de justesse l'an dernier et elle est toujours une menace malgré des investissements massifs cet été : "140 millions d'euros souffle Julien Stéphan. C'est un effectif XXL où tous les postes sont doublés voir triplés avec quasiment que des internationaux. C'est une puissance offensive incroyable notamment avec leurs deux snipers Ben Yedder et Slimani qui ont inscrit dix buts à deux".

Sans Martin ni Raphinha

Pour ce déplacement à Monaco, Rennes sera privé de Jonas Martin et Raphinha. Le milieu de terrain s'est blessé à la cuisse et sera absent environ cinq semaines. L'attaquant brésilien lui souffre d'une angine et pourrait être de retour contre Cluj jeudi prochain en Ligue Europa. Le gardien Edouard Mendy en phase de reprise est toujours indisponible pour la rencontre contre Monaco