Stade Rennais : à Nantes, un derby entre certitudes et inconnues

Après un mois de décembre quasi parfait avec quatre victoires en cinq matchs, le Stade Rennais démarre l'année 2021 chez son rival nantais. De l'avis de Benjamin Bourigeaud et Julien Stéphan, présents en conférence de presse d'avant-match, la trêve a été studieuse : "L'organisme commençait à fatiguer, ça nous a fait du bien de couper et de nous ressourcer en famille" explique le milieu de terrain rennais. "Il n'y avait pas de préparation particulière, mais un programme d'entretien, que les joueurs ont visiblement très bien respecté au vu des premières séances d'entraînement" a complété son coach.

Quelques inconnues...

Physiquement, les Rennais devraient donc être d'attaque pour ce derby, qui sera quelque peu privé de son sel avec l'absence des supporters à la Beaujoire. D'autant plus qu'ils enregistrent les retours à l'entraînement de plusieurs joueurs : Daniele Rugani, Faitout Maouassa, Alfred Gomis ou encore Romain Del Castillo. Et tactiquement ? Comment Julien Stéphan a-t-il pu préparer ses joueurs à affronter Nantes, alors que Raymond Domenech mènera son premier match sur les bords de Loire, 10 ans après son échec au Mondial en Afrique du Sud ?

Julien Stéphan admet que la préparation du match sera donc modifiée : "On a pas de repères sur ce qui va être proposé, ni en terme de composition d'équipe, ni sur l'organisation adverse. On a pas de repères par rapport à ça donc on va se focaliser sur nous comme on le fait régulièrement, même si habituellement on a un travail d'observation de l'adversaire qui est plus poussé."

... mais de fortes certitudes

Mais le Stade Rennais sera quand même le favori de ce derby. Forts de quatre succès consécutifs et de leur 4e place au classement, les hommes de Julien Stéphan peuvent s'appuyer depuis plusieurs matchs sur une structure cohérente, une inefficacité retrouvée et la montée en puissance d'un Jérémy Doku qui a délivré deux passes décisives en décembre. D'autant plus que le rival nantais est en pleine tourmente : les Canaris sont sur une série de 8 matchs sans victoire en Ligue 1, et font face à une fronde de leurs supporters qui réclament le départ du président-actionnaire Waldemar Kita. S'ils ne pourront pas assister à la rencontre, il y a fort à parier qu'ils montreront leur mécontentement aux abords de la Beaujoire en avant-match.

Ce mercredi, retrouvez une interview complète du président du Stade Rennais Nicolas Holveck dès 21h sur notre page Facebook. Elle sera diffusée en deux parties dans l'avant-match (18h) et à la mi-temps de la rencontre Nantes - Rennes.