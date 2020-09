Stade Rennais : à Nîmes, la guerre des couloirs ?

C'est le symbole de cette qualité nîmoise dans les couloirs : la nouvelle recrue norvégienne des Crocos, le latéral gauche Birger Meling. Impressionnant face à Brest lors de la première journée, il a inscrit un but et délivré une passe décisive face aux finistériens lors de la victoire 4-0 des gardois.

Le défenseur n'hésite pas à jouer très haut dans son couloir, ce qui n'a pas échappé à Julien Stéphan : "C'est toujours un rapport de force dans les couloirs : qui sera capable de faire défendre le plus l'autre ? Si on leur laisse le ballon, s'ils le récupèrent haut, ils pourront mettre leur jeu de position en place. Si nous on a une meilleure maîtrise, une meilleure faculté à récupérer le ballon, alors ils vont être obligés de défendre et de reculer. Cela va être intéressant, ils ont des paires sur le côté qui fonctionnent bien, nous aussi. Ce sera très intéressant à suivre !"

Le latéral gauche norvégien des Crocos Birger Meling © Maxppp - Jérôme Rey/PHOTOPQR/LAPROVENCE

D'autant plus que les nîmois semblent se plaire dans ce jeu de position, que Julien Stéphan a déjà pu étudier : "Parfois leurs ailiers collent la ligne et les latéraux vont à l'intérieur du jeu, parfois l'inverse" explique le coach rennais.

Côté rennais, les deux paires de côté pourraient bien être inédites cette saison, même si les joueurs amenés à démarrer se connaissent bien. Terrier suspendu, Flavien Tait, Romain Del Castillo, Yann Gboho voir Benjamin Bourigeaud, postulent pour occuper l'aile gauche aux côtés de Faitout Maouassa. A droite, Hamari Traoré est de retour après sa quatorzaine, il pourrait être titulaire et former son duo qui avait bien fonctionné l'an dernier avec Raphinha.

Mais attention, les Nîmois s'avancent avec de vraies certitudes dans les couloirs. L'ailier gauche Romain Philippoteaux a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive cette saison, son pendant à droite Zinédine Ferhat est lui l'unique buteur de la défaite des Crocos contre Nantes (2-1) lors de la 2e journée. Faitout Maouassa, qui devrait l'affronter dans sa zone, est prévenu : "Déjà l'an dernier j'ai joué contre lui sur le côté. On sait à quoi s'attendre mais je pense qu'ils ont travaillé de nouvelles choses cette saison et c'est ce qu'on verra au travail vidéo".

Faitout Maouassa qui, lui aussi, a franchi un vrai cap l'an dernier tant il a embrassé toutes les caractéristiques du latéral moderne, à l'instar d'Hamari Traoré. Des allers-retours incessants, et une capacité à se montrer lui aussi décisif, avec trois buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues la saison passée.

L'ancien nîmois ne sera pas de trop pour gagner la bataille des couloirs, ce dimanche aux Costières.