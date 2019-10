Stade Rennais : Adrien Hunou n'a "reçu aucune proposition écrite" de prolongation

Adrien Hunou est l'un des hommes en forme des Rouge et Noir. Avec trois réalisations, l'attaquant est le deuxième meilleur buteur du Stade Rennais cette saison derrière M'Baye Niang. Il a d’ailleurs marqué le second but breton le week-end dernier contre Toulouse (3-2).

Un joueur précieux qui est pourtant dans une situation contractuelle qui interpelle. Son contrat se termine en effet le 30 juin prochain et il n'y aurait, à ce jour, eu aucune discussion concrète sur une éventuelle prolongation : "il n'y a eu aucune proposition écrite du club affirme Adrien Hunou. Moi je me concentre sur le terrain. Lorsque l'on fait appel à moi j'essaie d'être le plus décisif possible."

Des choses que je ne peux pas contrôler.

Interrogé sur le cas Hunou le 3 septembre, le président rennais Olivier Létang assurait lui de son côté qu'une proposition avait été faite à l'attaquant, et que celui-ci l'avait repoussé. On nous affirme aujourd'hui que la volonté est de le voir continuer l'aventure en Rouge et Noir et qu'une réunion avec les agents d'Adrien Hunou est prévue. Une partie de poker menteur classique mais qui laisse perplexe car, concernant le cas Hunou, le temps presse.

Le risque de le voir partir libre

En fin de contrat au 30 juin 2020, Adrien Hunou sera libre de s'engager gratuitement où il le souhaite dès le mois de janvier. Pour un joueur valorisé à environ six millions d'euros selon le site spécialisé transfertmarkt, la perte pour le club serait conséquente. L'attaquant serait en position de négocier directement avec un club dès le mois de janvier avec sans doute une intéressante prime à la signature à la clé. Pour le moment Adrien Hunou semble vouloir poursuivre l'aventure au Stade Rennais. Les deux parties ont donc deux mois pour tomber d'accord.