Stade Rennais : Adrien Truffert, le rayon de soleil dans la grisaille rennaise

S'il ravit aujourd'hui de ses courses les supporters bretons du Stade Rennais, ravis de voir un nouveau joueur formé au club éclore au plus haut niveau, c'est dans la région chartraise, en Eure-et-Loire, qu'Adrien Truffert a touché ses premiers ballons. Joueur précoce, au talent déjà au-dessus de la moyenne, selon son coach en U12/U13 au FC Chartres Sébastien Girard : "Il avait toujours un temps d'avance sur tout le monde par rapport à son âge, un train d'avance sur les garçons de sa catégorie. Il avait une intelligence de jeu hors-normes par rapport à la moyenne, et des qualités physiques très importantes, avec une grosse capacité à répéter les courses." Des qualités qui sont toujours celles qui sautent aux yeux chez Adrien Truffert des années après.

Celui qui a, une nouvelle fois, été le meilleur rennais mercredi contre Krasnodar a la tête sur les épaules selon Sébastien Girard, qui n'a jamais douté qu'il deviendrait professionnel : "Ce qui est le plus important, c'est qu'il a toujours eu un bon cadre familial. Il faut que d'autres jeunes l'entendent : la mentalité de l'enfant, l'éducation, tout ça explique qu'ils arrivent au haut niveau très rapidement."

Six buts et une passe décisive en un match

Mais l'anecdote la plus incroyable, qui dit beaucoup des qualités du jeune Adrien Truffert à l'époque, c'est un autre éducateur de la région chatraise qui la raconte, David Natier. En 2014, il est responsable du rassemblement des meilleurs U13 du département : "C'était du foot à 8 à l'époque sur demi-terrain pour cette catégorie, mais à la fin du rassemblement, on fait un match sur grand terrain. A la mi-temps il y avait 3-0 pour l'équipe d'Adrien, il avait mis les trois buts. On lui a demandé de changer d'équipe, parce que le match était trop déséquilibré. A la fin du match, c'est l'autre équipe qui gagne 4-3, avec à nouveau trois buts d'Adrien et une passe décisive." Pour David Natier, "pas de doute, c'est le meilleur joueur sur les 300 que j'ai vu passer dans ces rassemblements départementaux, devant des mecs comme Enzo Millot (Monaco) ou Jean-Philippe Krasso (ASSE),d'assez loin !"

A l'époque, Adrien Truffert jouait milieu gauche, il a reculé au Stade Rennais même s'il a continué à occuper une position plus avancée dans les équipes de France jeunes. Sans perdre ses qualités offensives, qu'il a notamment mis à profit contre Monaco (1 but, 1 passe décisive) ou contre Strasbourg (1 passe décisive) plus récemment. Mais aujourd'hui Adrien Truffert semble bien avoir relégué Dalbert dans la hiérarchie des arrière gauche du Stade Rennais, tout en instaurant une concurrence positive avec Faitout Maouassa.