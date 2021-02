Stade Rennais : Adrien Truffert prolonge son contrat jusqu'en 2025

Bonne nouvelle pour le Stade Rennais qui verrouille le contrat de l'un de ses joueurs les plus prometteurs : Adrien Truffert a prolongé son bail à Rennes jusqu'en 2025. Le jeune latéral gauche est la révélation de cette saison côté rennais. Il a déjà disputé 23 matchs, au cours desquels il a inscrit un but et délivré quatre passes décisives. Adrien Truffert avait signé son premier contrat pro cet été jusqu'en 2023, avant cette prolongation annoncée par le club ce jeudi.

Sur le site du club, le défenseur s'est dit satisfait de cette prolongation : "Je suis très heureux de prolonger avec mon club formateur. Je pense que c’est allé plus vite que prévu mais tant mieux. Dans le football, ça ne va jamais assez vite. C’est beaucoup de travail, de la combativité. Aujourd’hui, ça a payé. Il faut continuer de travailler encore plus pour aller encore plus loin. On est tout le temps en apprentissage dans le football mais je me sens forcément plus fort. J’ai plus d’expérience mais j’ai encore beaucoup à apprendre. On va essayer de se qualifier en Europa League, c’est l’objectif."