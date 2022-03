Stade Rennais - Angers : pour Rennes, la difficile quête de l'équilibre entre confiance et humilité

Face à Angers, le Stade Rennais espère enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue 1 ce dimanche (15h) au Roazhon Park. Unanimement salués dans l'hexagone pour leur jeu spectaculaire et offensif, les Rouge et Noir vont devoir faire attention à l'excès de confiance.

Sur le papier, tout ou presque oppose Rennes et Angers, qui s'affrontent ce dimanche (15h) au Roazhon Park pour la 27e journée de Ligue 1. Les Angevins sont sur une série de cinq défaites d'affilée, alors que Rennes vient d'enchaîner deux victoires de suite, et que les Rouge et Noir sont la deuxième meilleure équipe du championnat à la maison. Mais l'adversaire principal des Rennais, d'ici la fin de saison et dès ce dimanche contre le SCO, pourrait bien être eux-mêmes.

Des louanges unanimes sur la qualité du jeu rennais

Aujourd'hui, il est difficile de trouver des détracteurs quant au niveau affiché par le Stade Rennais. Spectaculaire, fluide, collectif, offensif, le jeu des Rouge et Noir est, sans doute, ce qui se fait de mieux en Ligue 1 en ce moment. L'ancien adjoint de Bruno Genesio à Lyon, et désormais entraîneur d'Angers Gérald Baticle va même plus loin : "Rennes est à mon sens l’équipe qui pratique le plus beau jeu de France si ce n’est d’Europe à l’heure actuelle."

De quoi faire sourire Bruno Genesio : "C'est un malin Gérald (rires)... Mais il le pense, je le sais parce que je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Mais je sais aussi qu'il peut se dire que ça peut nous amener vers une suffisance et un manque d'humilité dans la préparation du match."

Au cœur de l'automne, Rennes avait déjà connu pareille situation, lors de sa série de treize matchs sans défaites toutes compétitions confondues. Les joueurs avaient su étirer cette série, malgré les louanges, avant de connaître un coup de pompe entre décembre et janvier. Les voilà repartis de l'avant à l'amorce du sprint final et des enchaînements Ligue 1 - Coupe d'Europe qui leur avaient réussi de mi-septembre à fin novembre. Le Stade Rennais a la deuxième meilleure attaque du championnat, la meilleure à domicile, et les joueurs en sont conscients.

Bruno Genesio sait la difficulté de faire coexister confiance et humilité : "Je pense qu'à la fois les résultats et la qualité de notre jeu doivent renforcer notre confiance, et c'est vertueux, mais on doit toujours, et c'est notre job à nous le staff, avoir des petites alertes. Si on ressent des signaux à l'entraînement ou dans le comportement des uns et des autres, on doit faire redescendre un petit peu tout ça. Pour l'instant, on ne ressent pas ça. Il n'y a pas de signaux négatifs par rapport à un excès de confiance, une suffisance, ou un manque d'humilité."

Voilà le fil sur lequel Bruno Genesio devra faire tenir la fin de saison rennaise, pour tirer de la qualité du jeu de son équipe des résultats à la hauteur de celle-ci.

Le groupe rennais face à Angers

Avec la blessure de Lovro Majer à l'ischio-jambier, Bruno Genesio aura des options limités au milieu de terrain, même si Flavien Tait fait son retour dans le groupe :