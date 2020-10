Stade Rennais - Angers : Rennes doit réussir sa "bascule mentale" après Krasnodar

Les étoiles de la Ligue des Champions se sont temporairement éteintes au-dessus du Roazhon Park. Trois jours après Krasnodar, et cinq avant de se déplacer à Séville, les Rouge et Noir affrontent Angers dans leur antre à 21h ce vendredi dans un match comptant pour la 8e journée de Ligue 1.

"Il faudra voir comment on a récupéré, trois jours après un match européen. Trois jours c'est très peu pour récupérer, pas tant physiquement mais aussi sur la bascule mentale. On a pas trop de repères par rapport à ça mais il faudra la faire" explique Julien Stéphan.

Depuis la remontée des angevins en Ligue 1 lors de la saison 2015/2016, jamais les hommes de Stéphane Moulin ne sont parvenus à battre le Stade Rennais. Neuf rencontres ont opposé les deux clubs en Ligue 1 pour six victoires rennaises et trois nuls. De quoi être forcément favori ? Julien Stéphan : "Je ne sais pas si on est favoris, en tout cas il y a la volonté de basculer très vite sur le championnat, d'évacuer le match de mardi et de ne penser qu'à ça. On est troisièmes aujourd'hui, on est très bien placés on fait un bon début de championnat sur le plan comptable donc ça doit naturellement nous permettre de rebasculer et de ne repenser qu'au championnat." Ca tombe bien, son gardien Alfred Gomis assure que le travail mental a déjà été effectué : "On est focus sur le championnat. On laisse la Ligue des Champions jusqu'à la semaine prochaine."

Lui ne croit pas que cette série ait une influence : "Cela ne veut rien dire au final. Une fois que le match commence, c'est complètement différent. On ne peut jamais connaître un résultat à l'avance grâce aux précédents. On se prépare pour continuer à aller de l'avant et ramener des points."

D'autant plus que le coach rennais se souvient surtout de matchs "aux scores étriqués" entre les deux clubs. En effet, Rennes n'a jamais battu Angers avec plus d'un but d'écart en Ligue 1 depuis le 8 novembre 2015.