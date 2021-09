Stade Rennais : après la trêve internationale, une gestion de la crise sanitaire qui interroge

Au retour de la trêve internationale, deux joueurs africains du Stade Rennais, Kamaldeen Sulemana et Alfred Gomis, doivent observer une période d'isolement. Alfred Gomis sera absent face à Reims et probablement contre Tottenham. Des cas qui interrogent sur la vaccination au sein du club.

Ce dimanche face à Reims, le Stade Rennais devra faire sans deux de ses gardiens, le titulaire Alfred Gomis et la nouvelle recrue Dogan Alemdar. Si le second a malheureusement contracté le covid en Turquie malgré la vaccination, le premier est lui forcé de respecter sept jours d'isolement après avoir transité par une zone classée "orange" avec la sélection du Sénégal. Un isolement forcé car Alfred Gomis n'est pas en possession d'un passeport vaccinal complet.

"Alfred ne sera présent face à Reims dimanche et peut-être jeudi contre Tottenham, a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse. Au départ c'était prévu qu'Alfred rentre après le premier match du Sénégal, mais les choses ont changé. (...) Le plus simple c'est d'avoir un pass sanitaire valide qui permette de rentrer dans des bonnes confitions." Alfred Gomis n'est en effet pas vacciné, tout comme Kamaldeen Sulemana, qui a lui pu rentrer après le premier match du Ghana et qui sortira d'isolement ce samedi, à la veille du match contre Reims. Bruno Genesio regrette également que le Sénégal n'ait pas respecté l'accord verbal qui aurait dû amener Alfred Gomis à rentrer plus tôt de sélection.

Des cas qui interrogent

Ces cas interrogent, d'autant plus que le docteur du club est habilité à vacciner, et des salariés du Stade Rennais ont même été vaccinés directement au sein du club. C'est donc un choix d'Alfred Gomis qui empêche aujourd'hui le joueur de disputer ce match dimanche. Si la loi française interdit aux entreprises d'imposer la vaccination à leurs salariés, ces dates internationales et ce cas de figure auraient donc pu être anticipés de longue date. Aujourd'hui l'institution Stade Rennais ne semble pas assez forte pour mettre tous ses joueurs face à leurs responsabilités.

Un constat qui fait écho aux propos de Bruno Genesio sur le besoin de faire monter le niveau d'exigence globale au sein du club ce vendredi en conférence de presse. Le coach a voulu s'exprimer sur son ressenti depuis son arrivée : "Je pense que c'est aussi un climat général qui doit changer autour de l'équipe, autour du club. Quand on dit qu'on est ambitieux, et on l'est, parce que notre propriétaire a fait des efforts énormes depuis quelques années, (...) on se doit d'avoir une exigence et un caractère de compétiteurs. On doit avoir envie de gagner tous les matchs, on doit refuser la défaite. (...) Et je pense que ce n'est pas seulement le groupe de joueurs, c'est aussi lié à l'ambiance générale, à l'exigence qu'on doit avoir tous les jours, dans tous les domaines." Le coach rennais précise "ne viser personne en particulier" et parle "d'un contexte global, de choses qui l'ont surpris ici". Un coup de pression qui intervient deux semaines après la mauvaise prestation de ses joueurs à Angers (2-0), et que l'on espère salutaire avant de recevoir Reims, véritable bête noire du club, ce dimanche au Roazhon Park.