Stade Rennais : après onze ans au club, Adrien Hunou signe en MLS au Minnesota FC

C'est un membre actif et méritant de l'histoire récente du Stade Rennais qui quitte le club ce vendredi. Adrien Hunou, en manque de temps de jeu cette saison, a décidé de rejoindre la MLS et le Minnesota United FC aux Etats-Unis. Le montant de son transfert n'a pas été communiqué par le club.

Des buts importants et un style de "renard des surfaces"

Arrivé à Rennes à l'âge de 16 ans, Adrien Hunou est passé professionnel au club en 2013. Prêté deux ans à Clermont en Ligue 2 entre 2014 et 2016, il s'est affirmé dans une position d'avant-centre lors de la saison 2017-2018. Une saison où il inscrit un but mémorable face au PSG lors de la 37e journée, un but qui permet au club de terminer 5e de Ligue 1 et de se qualifier pour l'Europa League pour la première fois depuis la saison 2011-2012.

La saison suivante, il marque à l'aller et au retour lors de la double confrontation contre le Betis Séville et permet à Rennes d'éliminer les Andalous et d'atteindre les 1/8e de finale d'Europa League. Adrien Hunou était surnommé "Pippo" par ses coéquipiers pour son sens du but et son style de "renard des surfaces", comme l'ancien attaquant italien Pippo Inzaghi.

Souvent considéré comme un joker de luxe, Adrien Hunou souhaitait obtenir plus de temps de jeu, et s'envole donc vers les Etats-Unis, où la saison de MLS vient de démarrer. Il avait prolongé son contrat fin 2019 avec Rennes, suite notamment à une campagne active des supporters sur les réseaux sociaux, qui réclamaient sa prolongation.