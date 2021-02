Stade Rennais - ASSE : Serhou Guirassy, remède aux maux offensifs des Rouge et Noir ?

Il s'était blessé fin novembre, à Strasbourg, sur un tacle dangereux du capitaine alsacien Stefan Mitrovic. Depuis, Serhou Guirassy a travaillé pour revenir en forme, malgré une blessure assez rare aux ligaments de la cheville. L'attaquant a manqué 11 matchs toutes compétitions confondues lors de sa convalescence. De retour depuis trois matchs, il a marqué le seul but rennais lors de la défaite à Angers en coupe de France jeudi.

Serhou Guirassy revient vite, même si Julien Stéphan se méfie d'un retour trop brusque de son buteur : "Quand on revient si vite après une longue absence il peut parfois y avoir derrière une période un peu plus compliquée, j'espère qu'elle n'arrivera pas donc on va gérer ça aussi pour qu'il puisse continuer sur sa lancée et mettre encore beaucoup de buts !" Et Rennes aura bien besoin d'un Guirassy efficace : les Rouge et Noir sont la 9e attaque de Ligue 1 et n'ont inscrit que sept buts sur leurs huit derniers matchs disputés toutes compétitions confondues.

Des fois ça rentre, des fois ça ne rentre pas, mais je joue sans pression. Serhou Guirassy, attaquant du Stade Rennais

Face à l'inefficacité rennaise ces derniers matchs, Serhou Guirassy assure ne pas ressentir de pression particulière : "Moi je joue les matchs toujours à fond, j'essaie de marquer des buts à chaque match, des fois ça rentre, des fois ça ne rentre pas mais je joue sans pression. Quand tu es sur le terrain, tu essaies d'aider l'équipe au maximum."

Buteur au match aller contre Saint-Etienne, Guirassy évoluait à l'époque seul en pointe de l'attaque rennaise. Le week-end dernier à Lens, il a pu expérimenter une association avec Martin Terrier sur le front de l'attaque. Quel système préfère-t-il ? Serhou Guirassy répond : "Ce n'est pas moi qui décide. Après c'est sûr qu'il y a des systèmes où tu es mieux accompagné que d'autres. Contre Lens, j'ai bien aimé jouer avec Martin Terrier, c'est toujours agréable de jouer avec un bon joueur de football." D'autant plus que Martin Terrier est le meilleur passeur rennais cette saison (5 passes décisives) et Serhou Guirassy le meilleur buteur (6 buts) toutes compétitions confondues. Les deux joueurs devraient être titulaires ce dimanche contre Saint-Etienne.