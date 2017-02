Stade Rennais - Benoit Costil: "ça ne sert à rien d'être alarmiste"

Le stade Rennais n'a plus gagné depuis 10 matches en ligue 1, mais son gardien refuse de tomber dans le catastrophisme. Pour Benoit Costil, le maintien du club parmi l'élite ne fait aucun doute.

Benjamin André et Joris Gnagnon avaient lâché le mot "maintien" samedi dernier après la défaite enregistrée par le stade Rennais au vélodrome de Marseille lors de la 26e journée de ligue 1 (2/0). "Cela fait dix matches sans victoire, il faut se remettre en question, car on va droit dans le mur. Il faut prendre des points pour le maintien", avait ainsi déclaré Benjamin André, rejoint quelques minutes plus tard par son jeune coéquipier Joris Gnagnon "maintenant, ça va être le maintien, il faut maintenant qu'on s'accroche". Des paroles qui n'ont pas manqué de faire réagir Benoit Costil, invité à se présenter devant la presse ce jeudi au centre d'entraînement de la Piverdière. "Il faut faire attention à ce qu'on dit à chaud", précise le gardien Rennais. "Après, il n'y a pas de souci que Benjamin et Joris disent ça. L' objectif maintien, c'est le premier objectif pour n'importe quelle équipe. Il faut prendre les points pour se maintenir, et quand on les aura, on pourra parler d'autres choses. C'était peut-être plus l'histoire de tirer la sonnette d'alarme, d'alerter tout le monde. Mais je n'ai aucune inquiétude: on va se maintenir, parce qu'on va gagner très vite, qu'on a des capacités, qu'on est des bons joueurs, qu'on a une bonne équipe et qu'on n'a pas le nombre de points qu'on aurait dû avoir sur les derniers matches, ça ne sert à rien d'être alarmiste. On va être récompensés, à un moment donné, de nos bons matches". Le plus vite sera le mieux pour une équipe rennaise qui recevra Lorient, dernier, samedi soir au Roazhon Park, et qui n'a plus gagné en ligue 1 depuis le 4 Décembre et la réception de Saint-Etienne.