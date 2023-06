Stade Rennais. Bilan de la saison, dossier Traoré, mercato : Florian Maurice et Olivier Cloarec font le point

Revenu de loin dans le sprint final pour arracher la 4e place à Lille et Monaco sur le fil, le Stade Rennais aura vécu une fin de saison canon, après un début d'année 2023 compliqué. Comment les Rennais sont-ils parvenus à rattraper les 8 points d'avance qu'ils comptaient sur Monaco à 4 journées de la fin pour au final signer une saison record en terme de points en championnat ? Florian Maurice a sa réponse : "Mais parce qu'on y a cru ! A l'intérieur du club tout le monde y a cru. De la secrétaire, à l'intendant, au capitaine, au gardien : tout le monde y a cru."

Le président du club Olivier Cloarec dit lui aussi son contentement : "On est satisfaits, très satisfaits même, de la saison réalisée par le Stade Rennais. Evidemment la saison a été faite de hauts et de bas, et elle s'est bien terminée. On est très contents du résultat final, qu'on ne doit à personne à part à nous-même. Compte tenu de ce qu'il s'est passé, notamment des blessés, battre le record de points et le record de victoires, c'est une vraie satisfaction. C'est une vraie satisfaction aussi d'être européens six fois consécutivement." Florian Maurice appuie : "Comme le dit Olivier c'est grâce à nous. Personne d'autre. Grâce à nous."

"C'est un peu mieux" d'être en C3 plutôt qu'en C4

Pour revenir aux conséquences de cette 4e place, elle ne change pas de manière fondamentale l'été du Stade Rennais explique Olivier Cloarec : "C'est un peu mieux, mais ça ne conditionne pas beaucoup de choses. Le gâteau des droits télé n'est pas très différent, c'est un peu mieux que la Conference League en terme de dotations, mais la vraie différence en coupe d'Europe c'est quand vous participez à la Champions League." Moins loquace sur le sujet, Florian Maurice juge lui que cette 4e place rend son travail "plus facile" et précise que les échanges sérieux sur le mercato "commencent".

Florian Maurice appuie la qualité de "résilience" de l'effectif sur cette saison. "Il faut avoir le courage d'affronter les choses. Ce qu'ils ont fait. Parce que nous on est pas joueurs, mais on est avec eux, tout le temps. Je pense qu'ils l'ont compris et c'est grâce à ça qu'on s'en sort. Je vous ai entendu dire qu'il n'y avait pas d'expérience, pas de caractère... Aujourd'hui on en est là, avec l'équipe qu'on a formée depuis quelques années maintenant. Ils ont montré qu'ils en avaient, et ça il ne faut pas l'oublier." Le directeur sportif n'a pas non plus goûté que certains médias mettent en doute sa relation avec Bruno Genesio : "C'est un ami de 30 ans. Ce n'est pas un choix de mercato, une mauvaise décision qui vont me poser des problèmes de relation avec Bruno. Jamais. On peut ne pas être d'accord, mais on restera amis, après le Stade Rennais, et après encore." Ce n'est pas le seul reproche qui sera fait aux medias lors de cet échange, accusés tantôt de "manquer de mesure, à l'image de la société", "des bilans faits à la 29e journée" ou des messages "méchants" sur les réseaux sociaux.

Les deux hommes concèdent toutefois "ne pas avoir tout bien fait", notamment sur le parcours en coupe d'Europe, mais Florian Maurice ne souhaite pas détailler ce qui concerne la partie mercato : "Il y a des bonnes choses, des moins bonnes. Mais je ne vais pas citer de nom, ça c'est moi qui vais m'entretenir avec mes joueurs pour leur dire ce qui m'a plus et ce qui m'a pas plu."

Le cas Hamari Traoré sera réglé "dans la semaine"

Sur le mercato, le club est en position de force sur son effectif actuel, avec beaucoup de joueurs, dont ceux à forte valeur marchande, encore sous contrat pour plusieurs années avec le club. De là à les rendre intransférables ? "Non ce n'est pas une garantie, répond Olivier Cloarec. Ca peut nous aider davantage à les conserver, ou alors si jamais il y a un club qui vient nous attaquer plus il y a d'années de contrat, plus l'indemnité sera importante. Quand un joueur a 3 ou 4 ans de contrat chez nous, les clubs qui viennent le chercher réfléchissent avant de toquer à la porte."

Concernant Hamari Traoré, seul joueur majeur en fin de contrat, Floiran Maurice précise "qu'une décision sera prise dans la semaine. C'est du 50-50, c'est dans les mains d'Hamari. C'est un top joueur, un super joueur, après j'ai eu la même conversation avec lui : il y a une réflexion sur un individu, sur un joueur, et il y a une réflexion club. Derrière, j'ai un jeune joueur (Lorenz Assignon, NDLR) à qui je trouve énormément de potentiel, qui aura 23 ans cette année, et qui a envie de jouer. C'est une situation difficile, très compliquée, parce qu'on a un joueur expérimenté d'un très bon niveau, et un jeune joueur au potentiel incroyable qu'on a envie d'exploiter. Avec Hamari, on a tellement de respect pour ce qu'il a fait au Stade Rennais ou ce qu'il fera encore, qu'on lui laisse l'opportunité de prendre un temps de réflexion."

Rennes ne lèvera pas l'option d'achat de Joe Rodon

Titulaire à Ajaccio et à Brest sur la fin de saison, en étant très bon à chaque fois, le cas du Gallois Joe Rodon a également été évoqué. Prêté par Tottenham, le club a une option d'achat de 20 millions d'euros pour le signer définitivement. Mais ce montant est jugé trop élevé par les décideurs rennais, qui ont tous les deux salué chaudement le comportement irréprochable du défenseur central, malgré un temps de jeu pas toujours au niveau de ses espérances. "C'est un mec extraordinaire. La grande classe" a appuyé Florian Maurice. Le club reste toutefois en réflexion à son sujet, tout en rappelant que le poste est déjà très fourni. "Je peux vous dire qu'il a beaucoup aimé Rennes, le groupe, l'entraîneur, la manière de vivre, il était très heureux à Rennes" a ajouté le directeur sportif dans un propos sibyllin.

Le club nous apprend aussi que contrairement aux propos du directeur sportif du FC Séville dans une vidéo, il n'a toujours pas reçu de confirmation de la levée de l'option d'achat de Loïc Badé, prêté en Andalousie.

Alemdar vers un prêt, le club à la recherche d'un gardien "numéro 1 bis"

Le club veut prêter son gardien remplaçant Dogan Alemdar, "pour qu'il ait plus de temps de jeu et l'évaluer sur une saison." Le Stade Rennais préfère lui trouver un club français. Il devrait être remplacé par un gardien d'une trentaine d'années pour venir concurrencer Steve Mandanda. Les apports dans l'effectif devraient globalement être plus âgés qu'à l'accoutumée explique Florian Maurice : "C'est sûr que je ne ferais pas de joueurs de 18 ans comme j'ai pu le faire avec Doku il y a quelques années de ça. J'irais vers des joueurs avec un peu plus d'expérience, mais ça ne veut pas dire trente ans. ca veut dire que le joueur a peut-être 150 matchs de Ligue 1 ou dans un championnat étranger."

Concernant la préparation estivale, le Stade Rennais ne fera pas cet été son traditionnel stage à Dinard, privilégiant un travail à la Piverdière tant que le groupe n'est pas entièrement constitué.