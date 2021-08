Stade Rennais : Brandon Soppy va signer à l'Udinese en Italie

En manque de temps de jeu à Rennes, barré par le capitaine des Rouge et Noir Hamari Traoré, le latéral droit Brandon Soppy va quitter le Stade Rennais. Il rejoint le club de l'Udinese pour un montant estimé aux alentours de 2 millions d'euros. Le transfert devrait être officialisé ce lundi.

à lire aussi Le Rennais Rafik Guitane s'engage avec le Stade de Reims

Sur son compte Instagram, le joueur remercie le Stade Rennais où il a effectué sa formation : "J’ai énormément de respect pour mon club formateur qui m’a tout appris et m’a permis de réaliser mon rêve de devenir joueur professionnel, de découvrir la ligue 1 et la compétition européenne. C’est un grand honneur pour moi d’avoir pu porter le maillot du Stade Rennais et d’avoir représenté ce club depuis l’âge de mes 15 ans. Je tenais également à remercier tous mes entraîneurs, le staff technique, les salariés du club, ainsi que les supporters qui m’ont tous fait grandir et poussé vers le haut. Je garderai un grand respect pour eux ainsi que pour le club, à qui je souhaite une belle saison !"

Le Stade Rennais entame une opération dégraissage dans ces dernières heures de mercato, après l'officialisation du départ de Rafik Guitane vers Reims, et les départs prochains de Nyamsi pour Strasbourg et de Faitout Maouassa vers le Club Bruges. James Léa-Siliki est lui attendu en Angleterre.