Stade Rennais : Bruno Génésio en approche ?

Selon le quotidien L'Equipe, le successeur de Julien Stéphan à la tête du groupe professionnel du Stade Rennais se nomme Bruno Genesio. L'ancien entraîneur de Lyon entre 2015 et 2019, et plus récemment du Beijing Guoan aurait les faveurs de Nicolas Holveck et de Florian Maurice, avec qui il a travaillé plusieurs années à l'OL.

Entre 2015 et 2019, Bruno Genesio aura terminé trois fois sur le podium de Ligue 1 pour une quatrième place. Il a également amené Lyon jusqu'en demi-finales d'Europa League. Lors de la conférence de presse consécutive à la démission de Julien Stéphan, les réponses de Nicolas Holveck et Florian Maurice avaient déjà laissé penser qu'ils privilégiaient le profil de l'ancien coach de l'OL à celui de Jocelyn Gourvennec, également en lice pour obtenir le poste.

Rennes, pas forcément un bon souvenir pour Bruno Génesio

Le destin de Bruno Génésio avait été précédemment lié à celui du Stade Rennais. Le 2 avril 2019, Rennes élimine son OL (2-3) à Lyon en demi-finale de la Coupe de France. Suite à ce match Jean-Michel Aulas annonce qu'il repousse jusqu'à la fin de saison la décision de prolonger son entraîneur, qui ne sera finalement pas conservé à l'issue de la saison.