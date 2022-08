Stade Rennais. Bruno Genesio : "il faut avoir de l'ambition et de l'exigence"

En conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception d'Ajaccio, Bruno Genesio a passé un message à ses joueurs. Tout en défendant Dogan Alemdar après son erreur à Monaco, il a appelé ses joueurs "à plus de soutien" et à montrer "davantage de ressources mentales".

Bruno Genesio était d'humeur causante ce vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception d'Ajaccio. le coach est revenu sur les critiques faites à son équipe après les deux premiers matchs de la saison, défendant le contenu des matchs tout en envoyant un message à ses joueurs.

Le coach attend plus de ressources mentales de ses joueurs

Au moment d'évoquer l'erreur de Dogan Alemdar, qui a amené l'égalisation monégasque dimanche dernier, le coach rennais a surtout regretté le manque de réaction de son équipe après le but : "Il n’y a pas lieu d’accabler qui que ce soit. Je voudrais apporter tout le soutien qu’il faut à Dogan qui était très marqué et ça aussi _j’aurais aimé qu’on ait un peu plus de soutien sur le terrain quand on a pris le but_. On avait encore 20 minutes pour marquer le deuxième but. J’aurais aimé que mon équipe montre davantage de ressources mentales pour se dire "on va aller marquer le deuxième but pour gagner mais aussi pour que l’erreur individuelle passe au second plan" notamment. (...) Je leur ai dit, j'aurais aimé plus de soutien. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat."

Son équipe a-t-elle manqué d'un esprit conquérant ? Le coach rennais enfonce le clou : "En tout cas d'un esprit de révolte ! Et puis de se dire que ça arrive, ça arrive à Dogan, ça peut arriver à un autre joueur, mais qu'au moins on va tout faire pour rattraper ça. Après on y arrive ou on y arrive pas. Mais je n'ai pas senti ça dans les vingt dernières minutes, à onze contre dix qui plus est."

Nous n'avons pas perdu nos valeurs. - Bruno Genesio

Le coach rennais a tenu à rassurer sur la mentalité générale de son groupe : "On n'a pas perdu nos valeurs. J'ai toujours de très très bons joueurs, et, je le dis souvent, des très très bons mecs. _On n'a pas perdu nos valeurs, ce n'est pas ça_. Mais c'est une période où tout le monde peut avoir quelques états d'âme. Autour d'eux, il y a toujours des gens "bienveillants" mais qui ne le sont pas finalement, pour leur dire "les jeunes sont mal gérés au Stade Rennais", "ceux qui jouent ne devraient pas jouer", "ceux qui ne jouent pas devraient plus jouer", "ceux qui doivent partir ne partent pas"... Et c'est toujours une période compliquée. Donc c'est à nous, staff et joueurs, de se mettre une carapace par rapport à tout ce qu'on peut entendre pour éviter d'avoir l'esprit un peu embué par toutes ces idées négatives et parasites."

Une ambition et une exigence à assumer

En parallèle, le technicien rennais a aussi évoqué le contenu des deux premiers matchs, et les critiques qui en ont découlé, jugeant parfois les regards sévères sur son équipe : "Sur les deux premiers matchs, je trouve que c’est très bien d’avoir des gens extérieurs qui communiquent avec nous, car parfois on est très exigeants et il y a tellement d’attentes qu’on oublie ce qui est fait de bien."

Bruno Genesio rappelle que son équipe a bien plus tiré au but que ses adversaires lors des deux premières rencontres. (21 tirs à 8 face à Lorient, 24 tirs à 12 contre Monaco). Tout en revendiquant l'exigence qui doit accompagner son équipe au quotidien : "L'exigence, l'ambition, il faut les avoir. Sinon il ne faut pas faire du foot de haut niveau, il faut faire du sport-loisir et c'est tout à fait respectable, mais quand vous êtes au très haut niveau, dans un club où vous avez la chance d'avoir un propriétaire qui vous donne les moyens d'être au très haut niveau, et bien il faut assumer ! Il faut assumer d'avoir des objectifs élevés, des ambitions élevées. Ca ne veut pas dire qu'on atteindra les objectifs tout le temps, mais il faut les assumer. Mais il faut aussi avoir la lucidité d’analyser les matchs et de les déconnecter des résultats brut."

Le message, clair, sera-t-il entendu par ses joueurs ? Une réponse est attendue sur le terrain dès dimanche, avec la réception d'Ajaccio à 17h05 au Roazhon Park.