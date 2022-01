Stade Rennais : Bruno Genesio parmi "les 30 qui font le foot français" du journal L'Equipe

C'est une tradition annuelle du journal L'Equipe, partenaire de Radio France. Le quotidien sportif de référence en France publie ce jeudi 6 janvier son classement des "30 qui font le foot français". Kylian Mbappé y figure à la première place, devant Karim Benzema et Lionel Messi. L'an dernier, le milieu de terrain rennais Eduardo Camavinga était classé 14e par la rédaction de L'Equipe. Dans la liste cette année, un nouveau représentant du Stade Rennais : son entraîneur Bruno Genesio.

à lire aussi Les 30 qui font le foot français selon L'Équipe

Auteur d'une première moitié de saison réussi à la tête du club breton , Bruno Genesio fait son entrée dans ce classement à la quinzième place. "Bruno Genesio est désormais un entraîneur plus sûr de ses convictions, respecté par ses pairs, un homme qui pèse à Rennes et au-delà, écrit L'Equipe sous la plume de son journaliste Régis Dupont. Il assume des prises de position qui auraient été taxées de corporatistes il y a peu, et les entraîneurs français n'ont pas toujours eu un défenseur si pédagogue." Bruno Genesio est cinquième parmi les entraîneurs cités dans ce classement, derrière Christophe Galtier, Didier Deschamps, Franck Haise (entraîneur de Lens, qui a été éducateur au centre du formation du Stade Rennais dans le passé, NDLR) et Zinédine Zidane.