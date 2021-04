Stade Rennais - Bruno Genesio prend la défense de ses pairs : "Les entraîneurs français sont sous-cotés"

Les propos de Pablo Longoria continuent de secouer le football français, et son corporatisme. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol El Pais, le président de l'Olympique de Marseille s'est exprimé sur la formation française : "C'est le pays exportateur par excellence en Europe en raison du mélange de cultures. Mais il y a quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre : l'entraînement en France est comparable à l'entraînement des basketteurs aux États-Unis. C'est le football qui se joue encore dans la rue, c'est un entraînement individuel plutôt que collectif. En France, il n'y a pas de modèle français du jeu. Objectivement, si l'on analyse l'ensemble du globe, c'est l'un des pays qui exportent le moins de coachs. Ils ne vendent pas d'idées collectives"

Des propos qui ont provoqué la colère de Raymond Domenech notamment, en sa qualité de président du syndicat d’entraîneurs UNECATEF, ou encore de l'ancien coach de Reims et de Lyon Hubert Fournier. Au Stade Rennais, Bruno Genesio a lui aussi choisi de s'exprimer sur ce sujet en défendant ses pairs.

Les entraîneurs français sont sous-cotés ! - Bruno Genesio

Alors qu'il évoquait la longévité de Stéphane Moulin, sur le départ au SCO Angers et que Rennes affrontera samedi en Ligue 1, Bruno Genesio s'est montré un peu agacé : "Les entraîneurs français sont sous-cotés. J'ai encore entendu la déclaration du président d'un grand club français qui a dévalorisé la formation des joueurs et des entraîneurs français. Je m'élève contre ça. Nous, entraîneurs français, ne sommes pas suffisamment solidaires par rapport à ça. Quand je vois Stéphane Moulin, David Guion, Michel Der Zakarian, ce qu'ils font avec les moyens et les effectifs qu'ils ont... Il y en a plein des bons entraîneurs français, mais ils ne sont pas mis en avant parce qu'ils n'ont pas la carte ! Peut-être que vous (les journalistes, NDLR) vous avez une responsabilité là-dessus parce que dès qu'un entraîneur étranger arrive tout est extraordinaire, tout va être révolutionné ! Parfois c'est le cas, et l'apport d'entraîneurs étrangers nous aide aussi à progresser, mais parfois il y a aussi des entraîneurs français qui travaillent bien et qui ne sont pas mis en avant."

Le coach de Rennes détaille : "Quand je dis que les entraîneurs français n'ont pas la carte, ça veut dire qu'ils n'ont pas le look, un certain réseau qui permet qu'à résultat égal on fasse toute une montagne de l'un et pas de l'autre... C'est ça avoir la carte ! Et vous le savez bien (les journalistes, NDLR) puisque vous êtes au cœur de tout ça vous aussi."

Zidane et Deschamps, les contre-exemples

Lorsqu'on lui oppose les cas de Zidane et Deschamps, les deux seuls coachs français à s'être exportés avec beaucoup de réussite ces dernières années, mais qui ont surtout fait leurs armes dans des clubs étrangers comme joueurs et entraîneurs, Bruno Genesio rétorque : "Zizou est français, il a passé sa formation d'entraîneur en France. Didier Deschamps a entraîné en France. Les deux exemples que vous prenez sont pour moi des contre-exemples extraordinaires ! On a un entraîneur qui est champion du Monde : il est français. On a un coach qui va peut-être gagner une quatrième Champions League en cinq ans, il est français ! Et ils ont fait leur formation en France."

Bruno Genesio reconnaît un frein à l'exportation des coachs formés dans l'Hexagone : "Nous ne sommes pas suffisamment élaborés au niveau des langues étrangères. Et ça c'est un gros défaut sur lequel on doit travailler. Il faut qu'on s'améliore là-dessus, parce qu'aller travailler à l'étranger c'est forcément parler une langue étrangère, et notamment l'anglais. Et cela même pour entraîner en France puisqu'il y a de plus en plus d'effectifs avec des joueurs étrangers. C'est un gros défaut par rapport à d'autres nationalités qui sont capables de parler deux, trois voir plus de langues. Il faut qu'on s'ouvre là-dessus parce que malheureusement ce n'est pas dans notre culture d'apprendre des langues étrangères dès le plus jeune âge, par rapport à d'autres cultures où c'est plus développé."

Bruno Genesio a également déploré le manque de solidarité entre coachs français, en opposition à d'autres nationalités. Avant d'ajouter : "Je ne déplore pas le fait qu'il y ait des entraîneurs étrangers, mais que les français soient sous-estimés. Christophe Galtier, avant d'être en tête de la Ligue 1, avait fait un travail formidable à Saint-Etienne. (...) Et même Zidane, je trouve que par rapport au travail qu'il a fait, il n'est pas assez mis en avant !"

L'ombre d'Aimé Jacquet

Relancé sur la formation des coachs français, marquée par l'ombre d'Aimé Jacquet de son jeu réputé frileux lors de la victoire en 1998, Bruno Genesio a voulu mettre les points sur les i : "Dans tous les pays il y a des coachs plus ou moins spectaculaires. En France, on a enfermé les gens dans des cases, on estime que l'entraîneur français est forcément frileux. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'être frileux. ce qu'il faut c'est gagner les matchs, on se donne les moyens de les gagner avec les moyens qu'on a."

Bruno Genesio n'est sans doute pas frileux. Pragmatique, plus certainement.