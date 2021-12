Stade Rennais. "C'est arrivé comme ça", épisode 1 : Joris supporte Rennes depuis l'Aveyron

Ils ne sont pas Bretons, n'ont aucun parent supporter du Stade Rennais, et pourtant ils ont le sang Rouge et Noir. Toute cette semaine France Bleu Armorique vous présente cinq supporters atypiques, pour qui l'amour du Stade Rennais "est arrivé comme ça". Joris soutient Rennes depuis l'Aveyron.

C'est un chant qui résonne depuis de longs mois à Rennes, l'hymne qui a accompagné la formidable année 2019 du club chez les supporters. "Un jour il y a longtemps, je suis tombé fou de toi, me demande pas comment, c'est arrivé comme ça" dit la chanson, sur un air emprunté aux fans de Liverpool. Mais comment est-ce arrivé pour ceux qui n'ont pas d'attache bretonne ni de parents supporters des Rouge et Noir ? Nous en avons interrogé cinq, qui nous ont raconté leur histoire, leur rencontre avec le club et leur passion pour le Stade Rennais. On commence avec Joris, âgé de 30 ans, originaire de l'Aveyron.

Une idole nommée Nonda

Il est né à Rodez, et vit à Naucelle, un village situé entre la préfecture aveyronnaise et Albi. Dans une terre de rugby, lui est très vite tombé dans le football, comme la plupart des enfants de sa génération, marqué à ses sept ans par la victoire de la France en coupe du Monde. "Je supporte Rennes depuis 1998. J'ai commencé à suivre le foot après la coupe du Monde, et ce qui m'a fait aimer Rennes, c'est Shabani Nonda. J'étais fan de ce joueur, de sa puissance, de son habileté devant le but. C'est le premier joueur dont j'ai été fan, après Zizou bien sûr ! Et après que Nonda soit parti, j'ai continué à supporter le club."

Supporter Rennes dans l'Aveyron, ça n'a pas été simple au début pour Joris : "Ca n'a pas été facile tous les jours, je pense qu'en Aveyron je suis le seul supporter de Rennes ! Il y a beaucoup de supporters de Marseille, de Montpellier, de Saint-Etienne, peut-être un peu de Paris... Quand on me demandait pourquoi je supportais Rennes, je racontais mon histoire, et les gens trouvaient ça bizarre." C'est plus facile aujourd'hui de porter les couleurs Rouge et Noir dans le sud de la France confesse le trentenaire : "C'est un club qui a changé de dimension. Pour moi aujourd'hui Rennes est dans le top 5 de la Ligue 1. Je pense que bientôt il y aura davantage de supporters de Rennes en Aveyron !"

Un match vécu au Roazhon Park

Pour pouvoir aller supporter son club au stade, Joris a souvent fait le déplacement le plus court pour lui : "Le plus souvent, ça a été pour voir des Toulouse - Rennes au Stadium, j'habite à une heure, c'est le plus simple. Rennes c'est à 550 kilomètres de chez moi. C'est mon grand regret, je n'ai pu aller au Roazhon Park qu'une fois, c'était en décembre 2019 avant le covid, lors d'une victoire 2-1 contre Angers, avec deux buts de Niang et deux passes décisives de Raphinha."

Un souvenir tout de même impérissable pour Joris : "Je me sentais chez moi quand j'étais à côté du Roazhon Park. Même si je me suis un peu fait brancher par rapport à mon accent ! Mais c'était génial de pouvoir parler de mon club avec d'autres gens qui le supportent. Si j'avais pas eu mes attaches familiales, j'aurais pu venir vivre à Rennes je pense."

Voilà, pour Joris l'Aveyronnais, l'amour du Stade Rennais, c'est arrivé comme ça.