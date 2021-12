Stade Rennais. "C'est arrivé comme ça", épisode 3 : Antoine le Jurassien est un amoureux des Rouge et Noir

Ils ne sont pas Bretons, n'ont aucun parent supporter du Stade Rennais, et pourtant ils ont le sang Rouge et Noir. Toute cette semaine France Bleu Armorique vous présente cinq supporters atypiques, pour qui l'amour du Stade Rennais "est arrivé comme ça". Antoine, qui vient du Jura, soutient Rennes.

C'est un chant qui résonne depuis de longs mois à Rennes, l'hymne qui a accompagné la formidable année 2019 du club chez les supporters. "Un jour il y a longtemps, je suis tombé fou de toi, me demande pas comment, c'est arrivé comme ça" dit la chanson, sur un air emprunté aux fans de Liverpool. Mais comment est-ce arrivé pour ceux qui n'ont pas d'attache bretonne ni de parents supporters des Rouge et Noir ? Nous en avons interrogé cinq, qui nous ont raconté leur histoire, leur rencontre avec le club et leur passion pour le Stade Rennais. Aujourd'hui rencontre avec Antoine, originaire de Saint-Claude dans le Jura.

Un gars de mon lycée est venu me voir et m'a dit deux mots : Mickaël Pagis. Je ne remercierai jamais assez ce mec qui m'a fait découvrir le Stade Rennais ! - Antoine

Son père est fan de l'OM, son grand-père de Lyon, et pourtant, jamais Antoine n'a accroché avec ces deux mastodontes du foot français. Le jeune homme de 29 ans, qui travaille aujourd'hui dans la logistique à Paris tout en animant en parallèle un podcast de divertissement sur la culture générale, a grandi à Saint-Claude dans le Jura. "Ce n'est pas vraiment une grande terre de foot, s'amuse Antoine. Il y a bien Jura Sud Foot qui est en 1/16e de finale de coupe de France, mais ça arrive une fois toutes les 15 ans. J'avais des potes qui supportaient Sochaux, mais je ne m'y attachais pas non plus. Je commence à bien suivre le foot lors de la saison 2007-2008, je regarde la Ligue 1 et je me dis "quels sont les clubs qui m'intéressent ?" Un gars de mon lycée est venu me voir et m'a dit deux mots : Mickaël Pagis. Je ne remercierai jamais assez ce mec qui m'a fait découvrir le Stade Rennais ! J'ai adoré la culture qu'il y avait autour de ce club, la culture bretonne, j'ai adoré le centre de formation, et que ce soit un vrai club avec une histoire, une identité. Et j'ai commencé à suivre, malgré des premières années de supportérisme difficiles, avec notamment la finale perdue contre Guingamp en 2009. Je me suis accroché et je ne regrette pas du tout !"

Un maillot offert par Mevlüt Erding

Antoine, qui est aussi un grand amateur de rugby, auteur pour le site satyrique "Boucherie Ovalie" et fan de Clermont, a souvent fait face à une forme d'incompréhension quant à son soutien de Rennes depuis le Jura : "Personne ne comprenait ! Mais ce qui est cool, c'est que la ville d'où je viens dans le Jura, Saint-Claude, est aussi la ville de naissance d'un certain Mevlüt Erding. Et donc quand il a signé à Rennes, il a entendu parler par d'autres de gens de moi, qui supportais le club dans le Jura. Il m'a ramené un maillot porté par Alessandrini sur un match. Ce qui est cool dans ma situation, c'est que je n'ai pas à me battre pour ce genre de choses ! J'étais sans doute le seul ici à qui il pouvait le donner (rires). Mais sinon j'ai vécu les moqueries comme tout le monde, avec ceux qui me disaient que Rennes ne gagnait pas de trophées... Mais je répondais que je ne supporte pas un club pour les trophées, évidemment c'est trop bien quand ça arrive, mais je supporte un club pour ce qu'il représente et je me reconnaissais dans Rennes."

Son amour pour le club a même guidé Antoine dans ses études : "Après la licence, je voulais bouger de Besançon où j'étais à la fac. Je me suis dit que j'allais regarder ce qu'il y avait comme masters à Rennes. Je voulais vraiment passer deux ans là-bas, aller au stade tous les week-end. J'arrivais vraiment tout seul dans la ville en plus, donc j'allais seul au stade mais ça ne me dérangeait pas du tout. J'ai donc trouvé un master qui me plaisait, je n'ai pas choisi au hasard non plus. Là encore les gens autour de moi dans ma région ne comprenaient pas. Mais je voulais connaître vraiment toute l'identité du club, d'où ma volonté de passer deux ans en Bretagne. Je ne le regrette absolument pas aujourd'hui."

Un premier match mémorable, et des soirées "Aux Sports" comme membre du Roazhon's Call

Désormais installé à Paris, Antoine a intégré la grande communauté Rouge et Noire de la capitale : "C'est génial, avec le Roazhon's Call (club de supporters basé à Paris, NDLR), il y a une communauté qui est là. J'en suis membre. Ça fait plaisir de voir des matchs avec des gens avec qui on peut parler du Stade Rennais à la mi-temps et pendant le match, et plus tout seul dans sa chambre d'ado."

Avant cela, Antoine était allé voir son premier match de Rennes à Sochaux, le stade le plus près de chez lui, en 2011. Un match inoubliable : "Pour mon premier match, je me suis un peu demandé dans quoi j'étais tombé (rires) ! C'est le fameux Sochaux - Rennes où Tettey finit dans les buts, et où Rennes perd 5-1 contre Sochaux. J'y étais avec ma famille, qui voulait supporter Sochaux pour me chambrer. J'ai beaucoup regretté d'être allé à ce match avec eux (rires)."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Depuis, Antoine a pu se rattraper, puisqu'il faisait partie des dizaines de milliers de supporters rennais présents au Stade de France le 27 avril 2019. "La finale, c'est normal j'habite Paris, je n'avais aucune excuse pour ne pas y aller. Je suis un peu moins déplacements organisés avec les supporters, avec tout ce qu'il y a de sécuritaire autour, ça m'embête un peu. Par contre, j'avoue que les matchs du dimanche à 13 ou 15h m'arrangent assez parce que je peux faire l'aller-retour depuis Paris pour venir les voir à Rennes." C'est d'ailleurs ce qu'il a prévu de faire le dimanche 16 janvier pour voir Rennes - Bordeaux en Ligue 1.

Voilà, pour Antoine le Jurassien, l'amour du Stade Rennais, c'est arrivé comme ça.