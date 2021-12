Stade Rennais. "C'est arrivé comme ça", épisode 4 : Nicolas le Normand supporte le SRFC

C'est un chant qui résonne depuis de longs mois à Rennes, l'hymne qui a accompagné la formidable année 2019 du club chez les supporters. "Un jour il y a longtemps, je suis tombé fou de toi, me demande pas comment, c'est arrivé comme ça" dit la chanson, sur un air emprunté aux fans de Liverpool. Mais comment est-ce arrivé pour ceux qui n'ont pas d'attache bretonne ni de parents supporters des Rouge et Noir ? Nous en avons interrogé cinq, qui nous ont raconté leur histoire, leur rencontre avec le club et leur passion pour le Stade Rennais. Aujourd'hui rencontre avec Nicolas, originaire de Deauville en Normandie.

Une histoire de baby-foot, de FIFA et de penaltys dans le jardin

Nicolas a 35 ans et enseigne le français et l'histoire-géographie dans un lycée professionnel en Seine-Saint-Denis. Dans son enfance, il grandit auprès d'un père et d'un frère qui aiment le foot. Sans être un acharné, son père apprécie le FC Nantes. Mais Nicolas va suivre un autre chemin, et la raison est pour le moins... surprenante : "C'est arrivé de manière assez drôle. Mon père était un footeux, on y a toujours joué depuis tout petit avec mon grand frère et moi. Et dès que l'on faisait un jeu, comme un baby-foot, un FIFA ou des penaltys dans le jardin, on prenait des équipes au hasard, et on changeait à chaque fois. Et dès que j'avais Rennes, je gagnais ! Donc au bout d'un moment, j'ai bien aimé l'équipe, j'ai regardé les maillots, j'aimais la couleur rouge. Et quand j'ai eu neuf, dix ans, je me souviens qu'il y a eu la génération d'Heurtebis, le but de Kaba Diawara contre Toulouse, puis Shabani Nonda... C'est là que j'ai commencé à me prendre au jeu, ils font une super saison en 1998/1999, et depuis je n'ai jamais lâché le club."

Nicolas garde un bon souvenir dans sa scolarité, certes il y a pu avoir un peu de chambrage, mais toujours dans un esprit bon enfant. la plupart de ses amis de l'époque soutiennent Paris et Caen. Comme chaque supporter rennais, il a vécu des moments parfois un peu plus difficiles, comme le soir du 26 mai 2007 : "On avait une soirée entre potes le soir de la dernière journée de la saison 2006/2007, où Fauvergue marque contre nous à la dernière minute à Lille. J'ai fait la tête toute la soirée. Avant le but, j'envoais des messages en disant qu'on allait faire la Ligue des Champions et il marque à la dernière seconde. Je ne voulais plus aller à la soirée tellement j'étais dégoûté. C'est un de mes pires souvenirs, sans doute pire que la défaite contre Guingamp."

Un derby remporté par Rennes pour sa première au Roazhon Park

S'il a d'abord du passer par le Parc des Princes ou par Le Havre pour aller voir jouer Rennes, Nicolas se souvient de son premier match au Roazhon Park : "C'était un Rennes-Nantes (le 21 août 2004, NDLR) je me souviens qu'il y avait Ivica Mornar et que Rennes avait gagné 1-0 sur un but de Frei. C'était un derby, avec de l'enjeu et une superbe ambiance ! J'y retourne quand je peux depuis. Ma copine m'a offert des places pour Rennes-Astana notamment, c'était le jour de mon anniversaire. Comme je suis normand, j'ai aussi été le voir en demi-finale de coupe de France lors du match perdu contre Quevilly. J'étais en tribune, seul Rennais entouré de Normands. C'est marrant, c'est parti d'une histoire de baby-foot, et maintenant Rennes est ancrée en moi."

Voilà, pour Nicolas le Normand, l'amour du Stade Rennais, c'est arrivé comme ça.