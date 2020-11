Stade Rennais - Chelsea : à la recherche de la confiance perdue

Le Stade Rennais est à la peine en championnat et en Ligue des Champions depuis deux mois : une victoire en neuf matchs, et aucun but marqué sur les trois dernières rencontres disputées. Dans ce contexte morose, les Rennais reçoivent Chelsea, invaincu depuis deux mois, et qui récolte les fruits de son mercato XXL (250 millions d'euros dépensés cet été) depuis plusieurs semaines.

"Quand on est dans une période un petit peu plus compliquée, et c'est notre cas en ce moment, on est à la recherche d'un déclic. On a pas la possibilité de le chercher avec des éléments extérieurs en ce moment, donc c'est à nous d'aller le chercher de manière plus intrinsèque, en interne" concède Julien Stéphan. Pas de supporters pour trouver le regain d'énergie et de caractère, mais des améliorations sont recherchées au niveau du jeu, et de l'état d'esprit : "Il faut qu'on s'améliore dans certains domaines qui faisaient notre force au départ, sans tout noircir non plus. Mais il faut qu'on relève le niveau de confiance de certains joueurs, qu'on soit plus féroces, plus engagés dans ce que l'on va proposer." Le coach breton espère également que son équipe retrouvera "les ingrédients qui avaient permis d'avoir de la qualité dans le jeu" lors du match aller, où les Rouge et Noir avaient rendu une belle copie malgré la défaite 3-0.

La confiance, inévitablement, s'est délitée au gré des contre-performances rennaises de ces dernières semaines. Le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud en est conscient : "Il faut essayer de retrouver ce qui a fonctionné en début de saison. Retrouver les bases, la solidarité même si je pense qu'on ne l'a pas perdue, mais surtout retrouver la confiance du début de saison. C'est dans le travail qu'on se réfugie et c'est en gardant un état d'esprit positif qu'on arrivera à sortir de cette spirale négative."

Une spirale que les Rennais espèrent quitter avec une victoire ce mardi soir face à Chelsea, mais Julien Stéphan prévient, en cas de défaite "il ne faudra pas en faire un drame" tant les Londoniens, qui viennent d'enchaîner cinq victoires consécutives, partent favoris de cette rencontre.

Le groupe rennais