Stade Rennais, Christian Gourcuff: "La situation devient de plus en plus nerveuse"

Le stade Rennais, 15e de ligue 1, se déplace à Guingamp demain soir à l'occasion de la 9e journée. Avec l'obligation de ramener un résultat positif pour ne pas s'enfoncer un peu plus dans la crise.

Le stade Rennais a loupé son début de saison. Il suffit de jeter un coup d'oeil au classement avant la 9e journée de ligue 1 pour le confirmer. 15e avec seulement 6 points au compteur, les Rouge et Noir sont loin des ambitions affichées en début de saison. Loin aussi de leur temps de passage de la saison dernière. Après 8 matches lors du précédent exercice, les Rennais pointaient à la 7e place du classement avec 13 points. "Evidemment, toutes les personnes qui aiment le stade Rennais sont déçues", regrette Christian Gourcuff, l'entraîneur Rennais. "Depuis le départ, ce sont les points qui comptent. Et du coup, la situation devient de plus en plus nerveuse dans l'environnement, c'est un scénario classique".

Joris Gnagnon: "Il n'y a pas le feu!"

L'entraîneur du stade Rennais ne veut pas céder à la panique. Même chose pour le défenseur central Rennais Joris Gnagnon. "Il ne faut pas employer le terme "d'urgence" au niveau comptable. Il n'y a pas le feu! On est à la recherche de points, mais ce qu'on produit sur le terrain, est encourageant. Il y a des rencontres où on a vu un groupe capable de faire de très belles choses. Que ce soit à Marseille (victoire 3/1) ou à Saint-Etienne (match nul 2/2). Pourquoi ne pas le faire à Guingamp?". Un stade ou le stade Rennais reste sur deux victoires et un match nul et est invaincu depuis le 5 octobre 2013. "Il faut se concentrer sur le football, sur le travail et ne pas se polluer avec les éléments extérieurs. Moi je reste concentré sur mon boulot et je demande aux joueurs de faire la même chose", ajoute Christian Gourcuff, conscient quand même qu'un faux-pas demain à Roudourou le fragiliserait un peu plus.

Joris Gnagnon: "Il n'y a pas le feu!" © Maxppp - Philippe Renault

Guingamp / stade Rennais, à vivre demain dès 19h00 sur France bleu Armorique. Le coup d'envoi du match sera donné à 20h00.