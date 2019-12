Stade Rennais : confirmer l'embellie face à Angers

Revenu de Metz avec les trois points de la victoire (ce qui ne lui était plus arrivé à l'extérieur depuis trois mois) le Stade Rennais enchaîne avec la réception d'Angers ce samedi à 20h

"Il y a de la confiance qui revient confirme Julien Stéphan mais l’enchaînement des matchs nous amène aussi à avoir de la fatigue. On va avoir encore un jour de récupération en moins que notre adversaire et cela n'est pas neutre. On doit s’accommoder de ça." En cette fin de première moitié de championnat et un rythme effréné dû notamment à la Ligue Europa depuis septembre, les organismes semblent à la limite à l'image d'un Faitout Maoussa obligé de quitter le terrain victime de crampes mercredi à Metz.

Le danger Angevin

Longtemps dauphin du PSG cette saison, le SCO d'Angers connait un coup d'arrêt avec deux défaites lors des deux dernières rencontres de championnat (3-1 à Nice et 2-0 à domicile contre Marseille). "C'est une équipe difficile à manœuvrer prévient Julien Stéphan. Une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, qui s'appuie sur un socle commun depuis plusieurs années. On imagine qu'ils vont venir bien regroupés et bien organisés."