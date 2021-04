Stade Rennais. Coupe de France - Benjamin Bourigeaud : "Le trophée, on ne l'a volé à personne !"

Le 27 avril 2019, le Stade Rennais remportait la troisième coupe de France de son histoire, au terme d'une finale et d'une séance de tirs aux buts épiques face au PSG. Benjamin André, Romain Danzé et François Pinault soulevaient le trophée dans le ciel du Stade de France, pour le plus grand bonheur des dizaines de milliers de supporters présents.

Le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud, titulaire ce soir-là, revient sur ce souvenir gravé à jamais dans sa mémoire dans notre podcast 120 ans du Stade Rennais, les entretiens croisés : "C'est mon premier trophée, et c'était très attendu ici aussi, avec beaucoup d'attentes autour de nous. En plus contre une très grosse équipe du PSG, tout le monde nous voyait nous faire éteindre, mais on a su faire front et remporter cette finale ! Même si c'est aux tirs aux but, c'est une finale remportée et le trophée on ne l'a volé à personne puisqu'on a fait un parcours exceptionnel cette année là. Le moment de la victoire au stade et la communion avec les gens à Rennes ne peuvent pas être départagés, c'est un tout. C'est inexplicable de raconter ce que j'ai vécu ce jour-là... Il y a cette communion au stade, avec ma femme et mon fils qui étaient là. Gagner un trophée au Stade de France, ça n'arrive pas tous les jours, donc il faut profiter de cet instant-là. Après il y a aussi cette communion, dès notre arrivée à Rennes, même le matin, le surlendemain, tout cela a duré un long moment (rires) et j'en garderai un très bon souvenir !"

Retrouvez le podcast 120 ans du Stade Rennais, les entretiens croisés avec Etienne Didot et Benjamin Bourigeaud ici :