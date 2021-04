Stade Rennais. Coupe de France - Damien Da Silva : "Ça a été le plus beau moment de ma vie"

Le 27 avril 2019, le Stade Rennais remportait la troisième coupe de France de son histoire, au terme d'une finale et d'une séance de tirs aux buts épiques face au PSG. Benjamin André, Romain Danzé et François Pinault soulevaient le trophée dans le ciel du Stade de France, pour le plus grand bonheur des dizaines de milliers de supporters présents.

Le défenseur Damien Da Silva, titulaire ce soir-là, revient sur ce souvenir inoubliable dans notre podcast 120 ans du Stade Rennais, les entretiens croisés : "Je ne pensais jamais vivre ce genre d'émotions dans ma carrière. Cela a été un moment très très très fort. Gagner cette finale, de cette manière, contre Paris... En plus on nous parlait beaucoup des finales perdues, alors que moi je n'étais pas forcément au courant avant d'arriver ici. Et quelque part ce n'était pas plus mal de ne pas les avoir jouées, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là lors des précédents finales donc nous on a joué ça comme une finale normale. Après l'avoir gagnée, les émotions ont été très fortes, avec toute ma famille quasiment dans le stade à ce moment-là, c'était un moment magique. Je les ai vus pleurer, ils étaient peut-être même plus émus que moi ! Et il n'y a rien de plus beau dans ce métier que de partager sa passion, les émotions et de transmettre tout ça. Ça a été le plus beau moment de ma vie je crois."

