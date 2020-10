Stade Rennais : Daniele Rugani à Rennes, c'est officiel

Suite aux départs de Joris Gnagnon et Jérémy Morel cet été, le club souhaitait l'arrivée de deux défenseurs centraux. Après Nayef Aguerd, c'est Daniele Rugani qui arrive pour renforcer la ligne défensive rennaise. L'international italien (sept sélections), est prêté pour un an par la Juventus Turin.

Daniele Rugani a peu joué ces dernières saisons sous le maillot de la Vieille Dame, barré par la concurrence de Bonucci, Chiellini et De Ligt. Il compte tout de même plus de 100 apparitions avec la Juventus en cinq ans. Rugani sera en concurrence avec Damien Da Silva et Nayef Aguerd sur les deux postes de la défense centrale.