Stade Rennais : de Kénitra à Rennes, la progression constante de Nayef Aguerd

Lunettes sur le nez, sourire d'une blancheur sans pareille, Nayef Aguerd parle d'une voix basse, mais ses mots trahissent son ambition. Formé à l'Académie Mohammed VI, passé pro au FUS de Rabat en 2013, avant de rejoindre Dijon en 2018 puis le Stade Rennais la semaine dernière, il n'y a pas de doute sur le visage du jeune défenseur marocain au moment d'évoquer son parcours : "Depuis que je suis petit c'est le plan de carrière que j'avais tracé, donc je pense que je suis sur le bon chemin. Il faut continuer à travailler, je pense que je suis prêt à rejoindre un club tel que le Stade Rennais." Sûr de lui, sans brûler les étapes. Un caractère que l'on retrouve dans son jeu assure-t-il : "J'aime bien parler aux autres défenseurs et aux milieux de terrain, et commander la ligne défensive."

"On cherchait ce défenseur central gaucher. Très rapidement j'avais décelé des choses intéressantes chez lui, sur le plan tactique, technique, physique... [...] C'est un joueur qui a une très grande mentalité de travail, un très bon état d'esprit, qui correspond aux valeurs que l'on veut inculquer à notre effectif cette saison." détaille Florian Maurice, le directeur technique rennais, qui s'est très vite mis d'accord avec Julien Stéphan pour valider le profil de l'international marocain (2 sélections) âgé de 24 ans.

Nayef Aguerd n'a pas hésité au moment de rejoindre Rennes. Forcément attiré par l'opportunité de disputer la Ligue des Champions, le défenseur central a également été séduit par le style de jeu de l'équipe : "Je n'ai jamais joué ici au Roazhon Park. Mais l'an dernier on avait reçu Rennes avec Dijon. La sortie de balle des défenseurs m'a plu, et aussi les mouvements de tous les joueurs qui étaient très durs à gérer. Ça construit de derrière, il y a un fond de jeu."

Originaire de Kénitra, au nord de Rabat, Nayef Aguerd partage sa ville d'origine avec une légende rennaise, Houssein Anafal, décédé en 2012 et qui a porté les couleurs Rouge et Noir dans les années 70 et 80. "Je le connaissais quand j'étais petit ! C'était un bon ami de mon père. C'était le premier joueur professionnel à sortir du Maroc, et il est venu directement au Stade Rennais. Je pense que je suis le deuxième de ma ville, donc ça fait toujours plaisir ! (rires)"

Un joueur victime de pépins physiques ces dernières saisons

Le point d'interrogation qui entoure la venue d'Aguerd, qui a signé pour 4 ans, reste sa condition physique, lui qui n'a joué "que" 25 matchs de Ligue 1 depuis son arrivée en Europe en juillet 2018. "J'ai eu une première année d'adaptation, car la charge de travail n'est pas la même en France qu'au Maroc. J'ai eu des blessures musculaires la première année, mais la deuxième année c'est une blessure (rupture du ligament de la cheville droite, NDLR) qui peut arriver à n'importe quel footballeur. Mais la grosse blessure, c'était le confinement. Sans ça je pense que j'allais faire une saison quasi pleine" se défend Aguerd. Charge au joueur et au staff médical de mettre ces soucis derrière lui pour parvenir à enchaîner dans une saison qui s'annonce très dense pour le Stade Rennais.