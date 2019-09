Stade Rennais : découvrez la photo officielle de la saison 2019/2020

Ce lundi, joueurs, staff et dirigeants du Stade Rennais avaient rendez-vous au Roazhon Park pour la traditionnelle photo officielle de début de saison. Une séance qui s'est déroulé sous un grand soleil et dans une ambiance très décontractée.

Rennes, France

La frustration du match nul (0-0) ramené du derby breton à Brest ce samedi semble évacuée. Même si les discussions sur le but refusé aux rennais revenaient régulièrement entre journalistes et membres du club, la séance photo pour la saison 2019/2020 s'est déroulé dans une ambiance très décontractée.

Après avoir posé en costumes cravates et de façon plutôt studieuse, les joueurs du Stade Rennais ont revêtu maillots, shorts et chaussettes et l'ambiance est très vite devenue bon enfant voir franchement potache avec les facéties de M'Baye Niang et de Faitout Maoussa.

Non retenu dans le groupe dimanche contre Brest, l'attaquant sénégalais est apparu en pleine forme. De bonne augure pour le match de Ligue Europa ce jeudi face au Celtic Glasgow. De son côté, Jakob Johansson a dû poser avec des béquilles. Le milieu de terrain souffre visiblement d'une blessure à la jambe droite.

Pour sa première photo officielle avec les professionnels, Eduardo Camavinga a tenté de garder son sérieux à côté de partenaires hilares.

Eduardo Camavinga pose pour sa première photo officielle avec les pros © Radio France - Kevin Boderau

Une fois la photo officielle prise, les joueurs ont voulu immortaliser un instant un peu plus décontracté.

Une autre façon de prendre la pose pour les joueurs du Stade Rennais © Radio France - Kevin Boderau

La photo officielle de la saison 2019/2020 sera comme chaque année très bientôt disponible sous forme de poster pour les supporters.