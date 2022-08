Stade Rennais : des discussions en cours pour une prolongation de Benjamin Bourigeaud

Au sortir d'une saison exceptionnelle, et à un an de la fin de son contrat, Benjamin Bourigeaud est en discussion avec le club pour une prolongation. Le joueur, qui dispose d'un bon de sortie, a refusé quatre projets cet été.

Benjamin Bourigeaud avait des envies d'ailleurs cet été. Mais pas à n'importe quel prix. Après cinq saisons passées sur les bords de Vilaine, et à un an de la fin de son contrat, le joueur et sa famille ne voulaient quitter Rennes qu'à deux conditions : pour trouver un cadre de vie appréciable ainsi qu'un projet sportif ambitieux.

Quatre clubs se sont montrés particulièrement intéressés, et ont contacté ses représentants pour tenter de l'attirer cet été : Lyon et Nice en Ligue 1, ainsi que Fulham et Nottingham Forrest en Premier League. Le milieu de terrain ayant rapidement décliné les quatre projets, aucun de ces clubs n'a fait d'offre formelle au Stade Rennais.

Une prolongation dans les tuyaux

Le club a fait une offre de prolongation depuis plusieurs semaines à Benjamin Bourigeaud. La famille Pinault s'est même entretenue avec le joueur pour le convaincre de rester, une attention importante aux yeux du milieu de terrain. Les discussions entre le club et les représentants du joueur se sont accélérées ces derniers jours autour de cette prolongation, qui est en bonne voie.