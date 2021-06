Stade Rennais - Deux stages, cinq matchs amicaux : le club dévoile son programme de préparation

Le Stade Rennais reprendra l'entraînement le 29 juin à la Piverdière. Ce mardi, le club vient de dévoiler son programme de préparation estival, qui comprend deux stages et cinq matchs amicaux.

À deux semaines de la reprise de l'entraînement, le 29 juin prochain, le Stade Rennais vient d'annoncer son programme estival de préparation. Deux sessions de stage et cinq matchs amicaux sont au menu pour les Rouge et Noir.

Un stage à Dinard et l'autre en Espagne

Comme tous les ans, les Rennais rejoindront très tôt dans leur préparation la côte d'Emeraude pour un stage d'une semaine à Dinard du 4 au 11 juillet, après quelques jours consacrés à des tests physiques et médicaux à la Piverdière. Les joueurs de Bruno Genesio y affronteront Le Havre en amical au stade Paul Audrin le samedi 10 juillet à 18h. Ils retrouveront ensuite la Piverdière pendant quelques jours, entrecoupés d'un match à Liège pour y affronter le Standard le 17 juillet à 18h.

Direction ensuite La Finca en Espagne pour un deuxième stage de quatre jours entre le 20 et le 24 juillet. Un session intense où deux matchs sont programmés : un premier contre Getafe le 21 juillet à Pinatar, et un second le 24 dans le même stade contre Levante. retour ensuite à rennes, pour un dernier match amical de gala face au Torino le 31 juillet au Roazhon Park (18h).

Le programme complet