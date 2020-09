Stade Rennais : Edouard Mendy a signé à Chelsea, son remplaçant en approche ?

Le gardien du Stade Rennais Edouard Mendy a signé à Chelsea ce jeudi 24 septembre. Agé de 28 ans, il devient le gardien le plus cher de l'histoire de la Ligue 1, après une superbe saison sous les couleurs Rouge et Noir. Le club est à la recherche de son remplaçant, qui pourrait être Alfred Gomis.

Edouard Mendy et son conseiller avaient rencontré les dirigeants rennais vendredi à la Piverdière

En 2004, Petr Cech quittait le Stade Rennais pour rejoindre Chelsea et devenir l'un des plus grands gardiens du monde. Seize ans après, Edouard Mendy suit les traces de son glorieux aîné et défendra à son tour les couleurs des Blues, sous la direction de Christophe Lollichon, qui fût l'entraîneur des gardiens de Cech à Rennes. Le coach de Chelsea Franck Lampard a d'ailleurs révélé que la gardien tchèque avait été important dans le choix fait par son club de recruter Mendy.

Avec un transfert estimé à 24 millions d'euros, Edouard Mendy devient le gardien le plus cher de l'histoire de la Ligue 1. Le sénégalais, qui a connu le chômage au cours de sa carrière avant de rebondir, ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité. Le club non plus, après l'avoir acheté pour 4 millions d'euros seulement.

Julien Stéphan s'exprimait à son sujet en conférence de presse, en amont de la rencontre à Nîmes : "Vous connaissez l'importance d'Edouard dans notre groupe, celle qu'il a eu dans nos résultats de la saison dernière, c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation extrêmement franche, saine, directe... On a noué des liens très très forts. D'ailleurs j'en ai fait un de mes vice-capitaines cette année parce qu'il y a une confiance totale. Ensuite, avoir cette possibilité exceptionnelle pour lui et pour l'évolution de sa carrière, humainement il faut l'entendre. C'est un peu triste de le dire. Quand il y a des clubs aussi huppés qui viennent solliciter vos joueurs c'est pas simple pour nous, mais c'est aussi la réalité."

Le dijonnais Alfred Gomis en approche ?

Le Stade Rennais est donc aujourd'hui face à une tâche extrêmement ardue : trouver un remplaçant de la trempe de Mendy avant la fin du mercato le 5 octobre prochain. Son choix numéro 1 se serait porté sur le remplaçant de Mendy en équipe du Sénégal, Alfred Gomis. L'actuel gardien de Dijon aurait signifié à ses dirigeants sa volonté de rejoindre le Stade Rennais.

Son coach Stéphane Jobard s'est exprimé sur un potentiel départ de son gardien vers Rennes après la défaite de son équipe à Strasbourg dimanche : "Lorsqu'on a un joueur de son envergure qui peut partir, ça m'ennuie, ça m'embête, c'est un leader. Je suis en attente de confirmation ou pas. Je l'ai trouvé pro dans ses attitudes. Il a joué ce match, il a été performant et a diffusé auprès de ses partenaires, ça s'appelle la classe. Son état d'esprit, c'est 'je suis là je joue'. J'ai des yeux de Chimène pour Alfred. On l'a mis en vitrine en Ligue 1. Je suis même surpris que d'autres clubs ne se soient pas intéressé à lui avant. Mais il est n'est pas parti encore, il est encore chez nous!"

Reste à trouver un accord financier avec Dijon, où Gomis a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2024 début septembre. Son président à Dijon Olivier Delcourt a indiqué récemment qu'il serait "suicidaire de laisser partir Alfred Gomis" si peu de temps avant la fermeture du mercato. Deux autres pistes menant au gardien du Dinamo Zagreb Dominik Livakovic et à celui de Trabzonspor Uğurcan Çakır seraient également à l'étude.