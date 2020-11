Eduardo Camavinga fête ses 18 ans : son début de carrière au Stade Rennais en 18 dates

Ce mardi 10 novembre, Eduardo Camavinga souffle ses 18 bougies. Et pourtant, le prodige rennais entame déjà sa troisième saison professionnelle sous le maillot Rouge et Noir. Pour fêter cet heureux événement, nous vous proposons de revenir en 18 dates sur le début de carrière exceptionnel d'Eduardo Camavinga avec les Rouge et Noir, entre anecdotes, moments de vie et records de précocité en pagaille :

15 décembre 2018 : Eduardo Camavinga signe son premier contrat professionnel au Stade Rennais.

20 janvier 2019 : Âgé de 16 ans et 2 mois, Eduardo Camavinga est convoqué dans le groupe pro pour la première fois par Julien Stéphan, pour la réception de Montpellier en Ligue 1. Il n'entrera pas en jeu.

21 février 2019 : Les supporters rennais présents à Séville découvrent un gamin, pas sur la feuille de match mais qui a fait le déplacement en Andalousie et qui vient célébrer face à eux, tout sourire, en réalisant une glissade sur les genoux. Le début de l'idylle.

6 avril 2019 : Premier match en pro et première entrée en jeu de Camavinga, à Angers. Il rentre à la 89e minute d'un match nul 3-3 entre les deux équipes. Il devient le plus jeune joueur rennais de l'histoire à évoluer en Ligue 1.

28 avril 2019 : Oui, on sait, Rennes a gagné la finale de Coupe de France le 27 avril 2019. Mais Eduardo Camavinga n'a pas joué une minute de la compétition, et n'étais pas sur la feuille de match en finale. Par contre, il était bien présent pour les célébrations, avec un joli raté sur un lancement de chant, c'est dans cette vidéo au bout de quinze minutes, et ça nous fait toujours autant (sou)rire :

1er mai 2019 : Première titularisation d'Eduardo Camavinga en Ligue 1, au Roazhon Park contre Monaco (34e journée, 2-2). Le prodige éclabousse la rencontre de son talent et tape dans l’œil de tous les observateurs du match. Plus jeune titulaire de l'histoire du Stade Rennais en Ligue 1 à 16 ans, 55 mois et 22 jours. Après la rencontre, les Rennais célébreront une nouvelle fois leur victoire en Coupe de France. Et cette fois, Eduardo Camavinga ambiance la tribune Mordelles avec succès :

18 mai 2019 : Première victoire d'Eduardo Camavinga sous le maillot rennais en ayant foulé la pelouse, après cinq tentatives infructueuses. C'est à Strasbourg (2-0).

18 août 2019 : Rennes s'impose à domicile face au PSG lors de la 2e journée de Ligue 1 2019/2020. Eduardo Camavinga réussit sa première passe décisive en championnat (et quelle passe), pour le but de la victoire signé Del Castillo.

19 septembre 2019 : Eduardo Camavinga découvre la coupe d'Europe. Ou plutôt, la coupe d'Europe découvre Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain entre à la 72e minute du match nul (1-1) entre Rennes et le Celtic Glasgow en Ligue Europa.

24 octobre 2019 : Premier carton rouge de la carrière professionnelle d'Eduardo Camavinga, face à Cluj en Europa League au Roazhon Park. C'est aussi ça, l'apprentissage du haut niveau.

4 novembre 2019 : Quelques jours avant ses 17 ans, Eduardo Camavinga obtient la nationalité française. Il célèbre avec une marseillaise dans le vestiaire, immortalisée par son coéquipier Joris Gnagnon. Il participera à une cérémonie de remise de sa naturalisation un mois et demi plus tard en préfecture, avec sa famille.

11 novembre 2019 : Au lendemain de son anniversaire, et une semaine après sa naturalisation, Camavinga est appelé en équipe de France Espoirs par Sylvain Ripoll.

15 novembre 2019 : Première titularisation avec les Espoirs pour le gaucher rennais, face à la Géorgie. Les Bleuets s'imposent 3-2.

15 décembre 2019 : A 17 ans, 1 mois et cinq jours, Eduardo Camavinga devient le plus jeune buteur de l'histoire du Stade Rennais, en marquant le but de la victoire rennaise (1-0) à Lyon. Et du pied droit, s'il vous plaît.

27 août 2020 : On s'y attendait, peut-être pas aussi tôt. Eduardo Camavinga est appelé en équipe de France A par Didier Deschamps, pour pallier le forfait de Paul Pogba.

8 septembre 2020 : Ce n'était finalement pas trop tôt pour Camavinga. Il entre en jeu face à la Croatie, éclabousse la rencontre de sa classe, et devient le troisième plus jeune Bleu de l'histoire, le premier depuis la Première Guerre Mondiale.

7 octobre 2020 : Trop tôt, quelqu'un a dit trop tôt ? Eduardo Camavinga fête sa première titularisation en équipe de France en inscrivant son premier but chez les Bleus. Face à l'Ukraine, il devient le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la sélection.

20 octobre 2020 : Camavinga dispute son premier (et certainement pas son dernier) match dans la plus grande compétition de clubs : la Ligue des Champions. Il sera même proche d'y inscrire son premier but à deux reprises, mais le gardien russe de Krasnodar Safonov en décidera autrement, dans un match nul (1-1) entre les deux clubs. Ce ne sera sans doute que partie remise !

Joyeux anniversaire Eduardo Camavinga !