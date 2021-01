Stade Rennais : Eduardo Camavinga d'accord pour prolonger son contrat à Rennes

Depuis plus de six mois, Eduardo Camavinga est annoncé partant l'été prochain. Courtisé par les plus grands clubs européens, le milieu de terrain a récemment changé d'agent pour signer avec Stellar Group et le conseiller de joueurs Jonathan Barnett. Ce jeudi après-midi, Eduardo Camavinga a fait comprendre qu'il n'était pas opposé à une prolongation au sein de son club formateur, alors que son contrat actuel se termine en 2022.

Lorsqu'il lui a été demandé s'il pouvait prolonger, et s'il avait envie de continuer à Rennes, Eduardo Camavinga a répondu "oui" à chaque fois. "C'est vous qui me voyez parti, moi je suis concentré à 100% sur le club" a poursuivi la pépite rennaise, qui a confirmé que des négociations étaient en cours pour une prolonger son bail donc son club formateur.