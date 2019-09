Stade Rennais : Eduardo Camavinga élu meilleur joueur de Ligue 1 du mois d'août

Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga a été élu meilleur joueur du mois d'août par l'UNFP. À 16 ans et 10 mois, il est le plus jeune joueur à recevoir cette récompense.

C'est la récompense d'un mois d'août qui l'aura vu exploser aux yeux de la Ligue 1 et des amateurs de football. Le milieu de terrain rennais Eduardo Camavinga a été élu ce lundi meilleur joueur du mois d'août par l'UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels).

Un trophée qui récompense des performances remarquables notamment la victoire (2-1) des bretons face au PSG le 18 août dernier. Il avait alors régné sur l'entrejeu et offert la passe décisive à Romain Del Castillo sur le but de la victoire. Le prodige est le plus jeune lauréat de l'histoire des trophées du mois UNFP.