Stade Rennais : Eduardo Camavinga, l'oiseau quitte le nid

Le plus jeune buteur de l'histoire du Stade Rennais s'envole vers d'autres cieux. Eduardo Camavinga rejoint le Real Madrid, des records de précocité en pagaille - en Rouge et Noir ou en Bleu - sous le bras. Un destin extraordinaire qui démarre dans l'enclave angolaise de Miconje, pour rapidement s'ancrer en Ille-et-Vilaine après l'exil de ses parents Celestino et Sofia.

Le gamin insouciant de Fougères

Tout démarre à Fougères : très jeune, Eduardo Camavinga veut faire du judo, mais sa mère préfère l'inscrire au foot, après avoir constaté les dégâts causés par son fils balle au pied dans la maison familiale. En 2009, alors qu'Eduardo a sept ans, sa mère l'inscrit au Drapeau Fougères. C'est là qu'il croisera la route, à partir de 2011, de l'éducateur Nicolas Martinais. Toujours très proche du clan Camavinga, il se souvenait en 2020 dans un interview à France Bleu Armorique des premiers pas du gamin sur les terrains, déjà impressionnant à son plus jeune âge, mais surtout de son premier rapport au Stade Rennais : "J'ai des souvenirs avec Fabrice Dubreil, qui suivait l'équipe d'Eduardo. Il les avait emmenés au Roazhon Park. On a des photos où Eduardo regarde le match, tout ébloui, et en partant il dit à Fabrice, 'plus tard je jouerai sur ce terrain-là.'!" Un pari qu'il tiendra en rejoignant d'abord l'école de foot du club phare de la Bretagne en 2013. Mais avant cela, les Camavinga vivront des moments difficiles avec l'incendie de la maison familiale de Lécousse la même année. Ce jour-là, le père, Celestino, s'adresse de manière prémonitoire à son fils : "c'est toi qui relèveras la famille." Le même jour, Nicolas Martinais annonce aux parents que le Stade Rennais s'intéresse à Eduardo et aimerait le mettre à l'essai.

L'éclosion en Rouge et Noir

Il ne faudra pas longtemps aux éducateurs de l'école de foot, Mathieu Le Scornet en tête, pour se rendre compte du talent de Camavinga. Surclassé dans toutes les catégories d'âge, le gamin de Fougères devient le plus jeune joueur de l'histoire du club à passer professionnel, en signant son premier contrat à 16 ans, 1 mois et 5 jours le 15 décembre 2018. Il disputera son premier match quatre mois plus tard, à Angers, et deviendra alors le plus jeune jouer en équipe première au club*. Véritable chouchou du public rennais, il marquera son premier but pour les siens le 15 décembre 2019 à Lyon, un an tout pile après la signature de son premier contrat professionnel. Un but qui le fera battre un nouveau record de précocité, en devenant le plus jeune buteur de l'histoire du club. Sa saison 2019/2020, interrompue en raison de la crise sanitaire, reste à ce jour sa plus aboutie sous le maillot rennais.

à lire aussi Eduardo Camavinga fête ses 18 ans : son début de carrière au Stade Rennais en 18 dates

Des Bleus à l'âme

Eduardo Camavinga démarre la saison 2020/2021 avec une passe décisive dès la première journée face à Lille, puis un but la semaine suivante contre Montpellier. Un départ encourageant, et récompensé par une sélection en équipe de France pour deux matchs début septembre face à la Croatie et à l'Ukraine. Là encore, Camavinga bat deux records chez les Bleus : il devient le plus jeune joueur et le plus jeune buteur chez les Bleus depuis plus de cent ans lors de cette trêve internationale. Pour autant, ces deux matchs en Bleu marquent la fin de l'ascension fulgurante d'Eduardo Camavinga. De plus en plus sollicité, scruté, le joueur peine à se remettre de ses émotions et ses performances s'en ressentent : d'un diamant brut, capable de surclasser le milieu parisien Marco Verratti sur 90 minutes, il devient un joueur plus neutre, moins rayonnant, moins créatif.

Sa saison 2020/2021 sera globalement manquée. C'est au cours de cette saison que son père choisit pour représenter son fils l'agence britannique Stellar Sports, dirigée par l'influent agent Jonathan Barnett. Dès lors, ses rapports avec le club semblent plus compliqués, et l'on comprend vite à l'été 2021 qu'une prolongation de contrat n'est pas envisagée par son entourage, alors que le bail de Camavinga à Rennes se termine en 2022. Au terme d'un mercato plutôt calme, le Real Madrid profite d'un manque de concurrence sur le dossier pour enrôler la pépite rennaise au dernier jour du mercato.

* Un record battu depuis par Mathys Tel le 15 août 2021 à Brest.