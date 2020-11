En fin de contrat en 2022, et scruté par les plus grands clubs européens, Eduardo Camavinga est resté évasif quant à son avenir à Rennes lors de sa première en conférence de presse d'avant-match ce mercredi. Rennes affronte Bordeaux vendredi soir (19h) au Roazhon Park.

Stade Rennais. Eduardo Camavinga sur son avenir : "Je suis rennais, on verra la suite plus tard"

Pas intimidé pour sa première en conférence de presse, Eduardo Camavinga a balayé plusieurs sujets sur sa progression mais aussi son avenir au Stade Rennais ce mercredi, à deux jours de la réception de Bordeaux au Roazhon Park (J12). "Je suis un vrai petit pilote" s'est notamment amusé la pépite rennaise, qui a obtenu son permis le jour de ses 18 ans, le 10 novembre dernier. "Je sors beaucoup moins et quand je sors je me cache a un peu" a également confié Camavinga, rattrapé par sa notoriété grandissante. Mais c'est surtout l'avenir du jeune joueur qui a occupé les débats en conférence de presse

J'ai un contrat jusqu'en 2022, pour l'instant je suis rennais, on verra la suite plus tard. - Eduardo Camavinga

Son bail à Rennes expire dans un an et demi, ce qui pousse la direction rennaise à essayer de le prolonger : si Eduardo Camavinga ne signait pas d'ici l'été prochain, les écuries intéressées par son profil pourrait négocier son prix à la baisse, n'ayant qu'un an de contrat à racheter. "On va en rediscuter. Prolonger ? C'est mon club formateur et rester ici, ça me ferait plaisir" a lâché le jeune milieu de terrain.

Aujourd'hui, le club ne discute qu'avec son père, et pas avec son agent Moussa Sissoko. Suffisant pour convaincre le jeune joueur ? Julien Stéphan ne se mouille pas, dans un dossier qu'il ne gère pas directement : "Ce sont des décisions personnelles, en concertation avec sa famille, son entourage, il a tout ce qu'il faut autour de lui pour prendre les meilleures décisions possibles, et construire sa carrière comme il se doit. Nous on est ravis de l'avoir avec nous et il le sait, on a envie de poursuivre avec lui et il le sait. Ensuite, chacun prend ses décisions."

Une prolongation de contrat ne signifierait pas forcément que Camavinga resterait une saison de plus au Stade Rennais. Mais le club aurait les cartes en main l'été prochain face aux offres qui devraient affluer pour le jeune international français.