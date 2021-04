Stade Rennais : en fin de contrat en juin, Damien Da Silva n'a toujours pas fait de choix sur son avenir

Alors que son contrat se termine le 30 juin prochain, le capitaine du Stade Rennais Damien Da Silva s'est exprimé sur son avenir ce vendredi en conférence de presse. Le défenseur assure se sentir très bien à Rennes, mais ne cache pas non plus avoir envie de découvrir un autre championnat.

C'est un Damien Da Silva très souriant qui s'est présenté face à la presse ce vendredi, à deux jours du déplacement des siens à Reims pour la 31e journée de Ligue 1. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, le défenseur de 32 ans avait reçu il y a quelques semaines une offre de prolongation de contrat "de plusieurs années" assurait le directeur technique Florian Maurice mi-février.

Ce vendredi, Damien Da Silva a expliqué n'avoir pas encore fait son choix pour son avenir : "Je suis toujours au même point, rien n'a changé, et quand ce sera le cas je vous pense que vous serez rapidement au courant (sourire). Comme je le dis tout le temps, Rennes est un très bon club pour moi, c'est un grand club aujourd'hui en Ligue 1. Je suis très bien ici, c'est un bon point côté Rennes. Après je ne m'en suis jamais caché même quand j'étais à Caen, j'avais toujours la petite envie d'aller voir quelque chose d'autre à l'étranger. Cela m'a toujours attiré, mais je ne suis pas parti. Je suis ici parce que j'aime ce club et je m'y sens bien, donc la situation n'a pas changé."

Alors qu'un intérêt du club grec de l'AEK Athènes avait été évoqué récemment par Ouest-France, Damien Da Silva a expliqué que ses agents "travaillent" mais que lui "n'a pas eu ce contact là". Interrogé sur la possibilité de rejoindre le Portugal, dont il possède la nationalité et où il rêve d'évoluer en sélection nationale, le défenseur a souri en expliquant "qu'il appréciait y partir en vacances tous les ans." Selon nos informations, une offre d'un club portugais, le pays de son père, serait aujourd'hui la raison principale qui pourrait pousser Da Silva à quitter la Bretagne, même si à ce jour aucune offre ferme venant de Liga NOS n'aurait été formulée. Mais comme il l'a précisé, le défenseur se sent bien à Rennes et ne verrait pas d'un mauvais œil une prolongation sur les bords de la Vilaine. Son avenir pourrait aussi dépendre d'une éventuelle qualification européenne en fin de saison.