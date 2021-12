Stade Rennais : face à Nice, la possibilité d'assurer un podium à la trêve "n'est pas l'objectif" pour Genesio

Moins ils en parlent, mieux ils se portent. Interrogés sur la possibilité de viser le podium cette saison lors de chacune des dernières conférences de presse, Bruno Genesio et ses joueurs l'assurent : ils ne regardent pas le classement. "On fera un premier bilan à la trêve" a souvent répété le coach rennais. Mais alors que se profile la réception de Nice, un possible adversaire direct pour les places européennes, difficile de ne pas se projeter sur la suite de la saison, bien que les ambitions restent masquées à ce stade. Pour vivre heureux, vivons cachés.

Le contenu plutôt que le classement

"L'objectif, comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas d'être sur le podium à la trêve, c'est de continuer à prendre des points, explique Bruno Genesio. On doit développer notre jeu, progresser dans notre jeu, parce qu'on a encore beaucoup d'axes de progression. Il faut continuer notre chemin sans regarder le classement. Je pense que la plus grosse erreur à faire c'est celle-ci, c'est de se dire qu'on va être deuxièmes ou troisièmes à la trêve, et puis de commencer à réfléchir à ça avant de réfléchir au contenu des matchs, et aux moyens à mettre en œuvre pour gagner les matchs." Face à des Niçois privés d'Andy Delort (suspendu) ainsi que de Bambu et Kamara, Rennes devra faire de son côté sans Flavien Tait, Birger Meling et Jérémy Doku, toujours indisponibles. Méfiance, les Niçois sont revanchards : ils n'ont remporté qu'un de leurs cinq derniers matchs de Ligue 1.

La malédiction du deuxième

Une autre statistique a de quoi rendre les Rennais méfiants. Depuis la 5e journée de Ligue 1, l'équipe classée deuxième avant le début d'une nouvelle journée n'a jamais réussi à l'emporter. Elles ont concédées dix défaites pour trois matchs nuls. Rennes en avait fait les frais contre Lille (1-2). Et cette statistique n'étonne pas tant que ça Bruno Genesio : "Je pense que ce n'est pas que le hasard. Il y a beaucoup d'équipes qui sont très proches les unes des autres, et aucune de ces équipes n'a pris le leadership derrière le PSG. Par manque de régularité, il peut y avoir plein de facteurs. Et peut-être qu'un de ces facteurs, c'est de se dire "on est deuxièmes" et de se mettre un peu de pression négative par rapport à cette deuxième place. Je dis souvent aux joueurs que le classement est anecdotique jusqu'à trois, quatre matchs de la fin. Si à ce moment-là vous êtes second ou troisième, c'est différent, vous pouvez commencer à parler de podium ou de Champions League. Il reste vingt-et-un matchs à jouer, le classement ne veut absolument rien dire. Par contre, ce qui veut dire quelque chose, c'est la qualité du jeu qu'on propose. C'est certainement grâce à ça qu'on pourra être dans la continuité si on garde cette exigence et ce niveau." Ajoutez à cette "malédiction" le fait que Rennes n'a plus gagné depuis avril 2015 à domicile contre Nice. Les rationnels se rassureront avec le niveau de jeu exceptionnel de l'équipe cette saison, et son capital points après 17 journées. Et c'est déjà beaucoup.