Stade Rennais : face à Saint-Etienne, un match couperet pour Julien Stéphan ?

Le Stade Rennais reçoit l'AS Saint-Étienne ce dimanche (17h) à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1. Un match pour se relancer après deux défaites et dans une période compliquée pour les Rouge et Noir. Un match qui pourrait décider de l'avenir de son entraîneur Julien Stéphan.

Ce dimanche, Julien Stéphan fêtera, à deux jours près, la première année de son mandat à la tête du Stade Rennais (il avait pris ses fonctions le 3 décembre 2018 après le limogeage de Sabri Lamouchi à l'issue de la 15e journée). Y'aura-t-il un an II de l'ère Stéphan ? La question mérite d'être posée.

Éliminé de la coupe d’Europe, battu déjà cinq fois cette saison en championnat, le Stade Rennais connait un premier tiers d'exercice compliqué. Si son bon début de saison lui permet encore, pour le moment, de conserver un petit matelas sur la zone de relégation, son parcours, depuis trois mois, inquiète.

Changer c'est facile, conserver c'est un luxe - Julien Stéphan

Deux victoires seulement sur les 15 derniers matchs, avec la prestation samedi dernier à Dijon (2-1) en championnat qui a soulevé beaucoup d'interrogation. Manque de leader, de don de soi, absence de refus de la défaite et une animation collective au bord du néant. Autant de maux qui rejaillissent forcément sur Julien Stéphan : "Je travaille avec le plus de conscience professionnelle possible explique l’entraîneur breton. Changer c'est facile, conserver c'est un luxe. Moi je ne suis pas dans cet esprit là j'ai envie de continuer à travailler, de protéger les joueurs, de les faire progresser, de mettre en place des plans de jeu pour avoir le meilleur résultat possible et je ne pense qu'à ça."

Puel a fait reverdir Saint-Étienne

Ce dimanche, environ 700 supporters stéphanois devraient envahir les travées d'un Roazhon Park bien garni (on attend environ 28.000 personnes). Depuis le 3 octobre, les fans de l'ASSE ont retrouvé le sourire avec la nomination de Claude Puel (en remplacement de Ghislain Printant). Depuis la prise de fonction de l'un des entraîneurs français les plus expérimentés de Ligue 1, les Verts n'ont plus connu la défaite en dix rencontres et pointent à la 5e place du classement avant le début de cette 15e journée.

"On va jouer une équipe qui a aussi connu une déception européenne jeudi dernier précise Julien Stéphan. Ils sont sur une bonne dynamique et prennent beaucoup de points en ce moment dans des matchs serrés qu'ils arrivent à faire basculer en leur faveur. Ils sont sur trois victoires consécutives à l'extérieur."