Stade Rennais : face à Toulouse, enfin la vie en rose ?

Un Stade debout. Des joueurs et leur entraîneur en cercle au milieu de la pelouse. Ce jeudi, malgré la défaite (0-1), on a peut-être vécu un tournant dans la saison du Stade Rennais. Et si à neuf contre onze, dans la tempête, les Bretons s'étaient trouvé une équipe au cœur d'un acte fondateur ? Julien Stéphan en a fait le vœu à l’issue du match. Il l'a répété ce samedi à la veille de recevoir Toulouse : "que tout le monde se rende bien compte aussi à quel point ce public peut nous porter lorsqu'on leur donne ce qu'ils attendent".

Seule la victoire validera les espoirs entrevus à Cluj

A peine plus de 48 heures après Cluj, les Rennais doivent retourner au combat. C'est ce qu'ils ont gagné en remportant la Coupe de France avec cette qualification en Ligue Europa qui leur impose un match tous les trois jours. Et ils ne doivent pas s'en plaindre. Pourtant, avec la débauche d'énergie livrée jeudi, on aurait presque envie de leur pardonner s'ils apparaissent moins fringant ce dimanche.

Mais en ne gagnant plus depuis dix rencontres (et avec quatre défaites sur les quatre derniers matchs) il y a urgence. "Le groupe a montré des valeurs intéressantes sur ce match (Cluj) et il va falloir les confirmer très vite admet Julien Stéphan. _Je suis lucide et très honnête, on a besoin de regagner des matchs_".

Toulouse en renaissance ?

Face à Rennes, Toulouse débarque requinqué depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur. Antoine Kombouaré a remplacé Alain Casanova pendant la dernière trêve internationale et son discours (basé principalement sur l'effort et la volonté) a déjà porté ses fruits avec une victoire probante (2-1) contre Lille le week-end dernier. "Oui ils ont fait un très bon match reconnaît Julien Stéphan. Dossevi et Gradel sont très percutants sur les côtés. Sanogo a sa masse athlétique dans le jeu aérien. Ils ont des arguments."

Retour de Grenier ?

Écarté contre Cluj, le milieu de terrain Clément Grenier pourrait faire son retour face à Toulouse. Julien Stéphan n'a en tout cas pas voulu, de nouveau, expliquer les raisons d'un "choix". Il a annoncé qu'il prendrait sa décision à l'issue de la seule séance entre Cluj et Toulouse programmée ce samedi. Benjamin Bourigeaud touché à la hanche est incertain. Martin, Tait et Salin sont toujours indisponibles.