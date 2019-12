Stade Rennais : faut-il redouter des débordements avec les supporters de la Lazio de Rome ?

Le Stade Rennais reçoit la Lazio de Rome ce jeudi à l'occasion de la sixième et dernière journée de Ligue Europa. Environ 200 supporters romain font le déplacement en Bretagne et parmi eux une quarantaine d'ultras réputés violents aux opinions d'extrême droite clairement affichées.

C'est un match sans enjeux sportif qui attend ce jeudi (18h55) un Stade Rennais déjà éliminé face à la Lazio de Rome. De leurs côtés les Romains ont encore une petite chance de se qualifier si ils battent les Rouge et Noir et que dans le même temps Cluj s'incline à domicile contre Glasgow dans l'autre rencontre du groupe.

Pour venir chercher la qualification au Roazhon Park les "Laziales" seront accompagnés d'environ 200 supporters. Parmi eux une quarantaine d'ultra à la réputation sulfureuse.

Des ultras d'extrême droite parfois violents

Ils se font appeler les Irriducibili. Fondé en 1987 ce groupe d'ultra est l'un des plus important de l'autre équipe de la capitale italienne. Un groupe aux positions extrémiste et fasciste clairement affichées. Leur comportement racistes lors de la réception du Stade Rennais début octobre avait d'ailleurs été sanctionné par l'UEFA. Pour la venue du Celtic, deux supporters écossais avaient même été poignardé pendant des affrontements dans les rues de Rome.

Crainte d'affrontements avec des groupes d'extrême gauche locaux

A Rennes, on redoute de possible débordements avec des groupes d'extrême gauche. Le match de ce soir a donc été classé à risque par la division nationale de la lutte contre le hooliganisme. La préfecture d'Ille-et-vilaine assure une présence des forces de l’ordre renforcée en centre ville et aux abords du stade. En revanche aucun dispositif d'encadrement particulier n'est prévu pour accompagner les supporters romains jusqu'au Roazhon Park.

Un travail de surveillance et de sécurité compliqué car ce jeudi, gendarmes et policiers sont également mobilisés sur les manifestations contre la réforme des retraites.