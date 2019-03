Stade Rennais FC : les commerçants de Rennes se mettent en rouge et noir

Le match retour Arsenal-Rennes en huitième de finale d'Europa League à Londres jeudi 14 mars ne créé pas que de la ferveur chez les supporters. Les commerçants de Rennes aussi sont à fond derrière les rouge et noir. Magasins et vitrines sont décorés, et parfois de manière insolite !

Rennes, France

Au Leroy Merlin de Betton au nord de Rennes, les salariés sont des fans absolus du Stade Rennais. Et ils le prouvent. Ils ont fabriqué de toute pièce une mosaïque rouge et noir avec l'inscription "SRFC" (voir ci-dessous). Les supporters de Rennes pourront donc marcher sur un sol "Stade Rennais FC" chez eux, dans leur salle de bain ou dans leur cuisine.

Quand on vous dit qu'ils sont à fond à Leroy Merlin Betton au nord de Rennes#ArsenalSRFC#StadeRennaispic.twitter.com/wuNBPqPN4h — FB Armorique (@bleuarmorique) March 12, 2019

Une initiative qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, une photo prise par une cliente a été relayée par le club, et comptabilise plus de 300 "j'aime" en seulement quelques heures. "Les couleurs de notre carrelage étaient rouge et noire, on ne pouvait pas passer à côté" explique Marie, chef de secteur sols et sanitaires à Leroy Merlin de Betton. "On a mis une minute pour la faire, même si la lettre "R" nous a un peu embêté !" précise-t-elle.

De nombreux accessoires ont été distribués aux commerçants rennais © Radio France - Maxime Bossonney

Les commerçants du centre-ville de Rennes jouent aussi le jeu. Drapeaux, écharpes et ballons fleurissent dans les vitrines des boutiques de la capitale bretonne. "Il y a une super ambiance dans les rues, on sent un véritable engouement chez les clients" selon Anaëlle, vendeuse dans un magasin de vêtements du centre-ville. "Les gens s'arrêtent pour prendre en photo la vitrine, ils rentrent même pour demander si on vend des maillots !".

Et cette ambiance dans les rues rennaises fait du bien selon Elisabeth Legrée, responsable d'un commerce de lingerie : "Après des semaines moroses à cause des manifestations des gilets jaunes, ça met du baume au cœur de voir pleins de boutiques décorées !" s'exclame-t-elle.