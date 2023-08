Stade Rennais - FC Metz : Rennes doit éviter le retard à l'allumage

Depuis deux saisons, le Stade Rennais a pris la mauvaise habitude de rentrer péniblement dans son championnat : à chaque fois, il a fallu attendre la 3e journée de Ligue 1 pour un premier succès Rouge et Noir. Pire, sur les dix dernières saisons le Stade Rennais n'a gagné que deux fois son match d'ouverture. Face à Metz, alors que les ambitions du club sont hautes , il faudra démarrer pied au plancher.

Bruno Genesio en est conscient : "On est sur une bonne dynamique avec la préparation (...), même si on sait qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre les matchs amicaux et le début de championnat. On a une histoire avec le mois d'août et le début du championnat au Stade Rennais qui est assez chaotique. Donc on est prudents, mais on est confiants. Mais on sait que le début de saison c'est toujours une part d'inconnu, une feuille blanche qui se présente devant nous."

Bruno Genesio attend plus de régularité et de solidité

Si ses dirigeants ont pu évoquer le podium et la qualification en Ligue des Champions comme des objectifs de la saison, le technicien est lui un peu plus prudent au moment de démarrer cet exercice : "On a des ambitions, le club est ambitieux, je suis ambitieux, mon groupe est ambitieux. Maintenant dire que l'on veut jouer la Ligue des Champions... Oui, on peut le dire. Mais il y a je pense une dizaine de clubs qui veulent la jouer aussi ! (...) A nous de bien travailler comme on le fait depuis six, sept, huit ans, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites ici, à nous de progresser au niveau du football et de l'organisation, comme la Piverdière 2 qui est une étape du développement du club. Mais on ne s'improvise pas du jour au lendemain comme un candidat au titre (...). Il y a des étapes à franchir, on en a franchi pas mal, je pense que cette année on doit en franchir une supplémentaire qui peut nous permettre d'être en Ligue des Champions. Mais ce n'est pas garanti et je préfère protéger mon groupe par rapport à ça."

Et le technicien de définir, sur le terrain, ce que son équipe doit corriger pour franchir ce palier supplémentaire : "Il y a deux points très importants pour moi. Le premier, c'est la régularité, notamment à l'extérieur, mais plus globalement la régularité dans les résultats. Et puis aussi cette faculté à être plus solide dans les temps faibles. (...) Même si on a terminé troisième meilleure défense l'année dernière il y a des secteurs de jeu défensifs où l'on doit s'améliorer." Sur les coups de pied arrêtés adverses notamment, où les Rennais ont affiché une fragilité lors des matchs de préparation. Le coach a d'ailleurs confié que son staff et lui avaient convenu d'une nouvelle manière de travailler ces phases de jeu.

Benjamin Bourigeaud : "Je veux être performant rapidement"

Ces démarrages difficiles, le capitaine du Stade Rennais Benjamin Bourigeaud les connaît bien, lui qui a parfois été critiqué pour des débuts de saison poussifs à titre individuel : "J'essaie d'apprendre des années précédentes, de l'expérience que je peux acquérir quand je débute mal les saisons. Forcément j'ai envie de gommer ce titre de "diesel", j'ai envie de partir le couteau entre les dents et d'être performant assez rapidement. Même si, je l'ai déjà dit, ce ne sont pas des contre-performances, peut-être des performances un peu moins bonnes, où je suis moins décisif. Mais j'ai changé certaines choses pendant les vacances, pendant la préparation aussi."

A n'en pas douter, celui qui entame sa septième saison en Rouge et Noir saura mettre en garde ses coéquipiers pour éviter au Stade Rennais un nouveau mois d'août au ralenti. Et ça démarre face à Metz ce dimanche.