Stade Rennais - FC Nantes : l'enjeu comptable n'est pas la priorité des Rennais pour le derby

Il s'agit là très certainement d'enlever une part de pression à un groupe qui revit depuis son arrivée : en conférence de presse d'avant-match Bruno Genesio a relativisé l'importance comptable de ce derby face à Nantes. Si les notions de rivalité régionale, historique et l'importance de ce match pour les supporters ont largement été évoquées par le coach, la situation comptable du club à sept journées de la fin du championnat ne semble pas inquiéter. Rennes est hors des places européennes, son objectif annoncé en début de saison, mais dans la lignée de son discours depuis sa prise de fonctions Bruno Genesio ne veut pas paniquer.

"Si je devais comparer à un grand prix de Formule 1, on n'est plus dans le dernier virage que sur la dernière ligne droite, explique Bruno Genesio. Pour moi la dernière ligne droite elle situera sur les trois derniers matchs parce que je pense que ce sera serré jusqu'à la fin. Bien sûr, on a cet objectif-là, commun, d'aller chercher l'Europe. C'est l'objectif qui a été défini en début de saison, et c'est un objectif réalisable et qui correspond à la constitution du groupe du Stade Rennais. Mais je pense que ce serait une grave erreur d'être obnubilé par cet objectif. Je pense qu'il faut se donner les moyens de l'atteindre, et non pas faire l'inverse c'est à dire ne mettre en avant que cet objectif-là et d'oublier ce que l'on doit faire pour y arriver."

L'enjeu comptable du derby minimisé

À sept journées de la fin du championnat, Rennes est septième, avec quatre points de retard sur la cinquième place occupée par Lens, la dernière place qualificative pour l'Europe en attendant le verdict de la Coupe de France. Le Stade Rennais doit en plus rencontrer Paris et Monaco lors des trois dernières journées.

Pour autant, lorsqu'on lui demande si la défaite est interdite face à Nantes, Benjamin Bourigeaud relativise lui aussi : "Non, justement, le coach insiste pas mal là-dessus, sur le fait de ne pas se mettre de pression et de prendre les matchs les uns après les autres. Si l'on veut arriver le plus haut possible, c'est justement en faisant étape par étape, pour atteindre cet objectif. On ne se fixe aucune limite, et on fera le nécessaire sur le terrain pour terminer le plus haut possible en fin de saison." Pas d'urgence à rennes, donc.

En face, Nantes est dans une situation extrêmement compliquée, avec une 19e place et quatre points de retard sur Lorient, 17e. Mettre le rival la tête sous l'eau et réduire ses espoirs de maintien est-il une motivation ? Non plus, répond Benjamin Bourigeaud : "Je pense que certains supporters aimeraient ça, mais moi je pars du principe de ne jamais souhaiter de mal à personne, parce qu'une descente en Ligue 2, ce n'est pas facile pour un club. Je sais de quoi je parle parce que j'ai connu ça (avec Lens en 2014/2015, NDLR). Je ne souhaite de mal à personne et j'espère juste que l'on remportera ce match." Pas de doute, à les entendre l'enjeu de ce derby se situera donc uniquement pour les Rennais sur la suprématie régionale, et sur la défense de leur invincibilité à domicile contre Nantes depuis 2013.

Le groupe rennais pour affronter Nantes