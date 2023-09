Stade Rennais - FC Nantes : un clin d'oeil du Roazhon Park à Martin Terrier pendant le derby ?

Sur les réseaux sociaux, Quentin est plus connu sous son pseudo "Le Twittos du SRFC", il est d'ailleurs suivi sur X (ex-Twitter) par près de 22 500 personnes. Récemment, le jeune homme de 21 ans a lancé une idée, reprise par plusieurs supporters, qu'il explique : "L'idée, c'est que tous les supporters rennais qui possèdent un maillot de Martin Terrier viennent au stade avec dimanche et le montrent à la 7e minute pour lui rendre le plus bel hommage possible et lui montrer l'amour qu'ont les supporters rennais pour lui."

En effet, ce match face à Nantes devrait vraisemblablement être celui du retour dans le groupe de Bruno Genesio pour Martin Terrier, neuf mois après la terrible blessure au genou contractée par l'attaquant face à Nice au Roazhon Park. Quentin avait déjà lancé une initiative à destination de l'attaquant rennais pendant sa convalescence, une messagerie vocale pour les supporters : "C'était un répondeur, et avec la magie de Twitter, différents supporters rennais avaient pu lui laisser des messages. Il avait été très touché et ça montre la proximité qu'a Martin Terrier avec les supporters." Le club en avait même fait une petite vidéo dans un format publié sur ses supports de communication.

Autant d'initiatives reprises sur les réseaux sociaux, où l'on sent l'impatience voir l'émotion des supporters à l'idée de revoir Martin Terrier sur la pelouse du Roazhon Park. Quentin explique pourquoi selon lui le meilleur buteur rennais en 2021/2022 est autant apprécié des fans, au-delà de ses performances sur le rectangle vert : "Moi j'étais triste, comme tout le monde je pense, quand il s'est blessé. Je pense que je vais être très heureux, et qu'on va ressentir l'émotion dans le Roazhon Park à la 7e minute où lors de son entrée en jeu je l'espère. (...) Je pense aussi que c'est un joueur très proche des supporters, très simple. Martin Terrier coche toutes les cases pour devenir un très grand joueur de l'histoire du Stade Rennais. Mais on va le laisser revenir petit à petit, on est pas pressés, on est conscients que c'est une très grosse blessure. Le but ce n'est pas de lui mettre la pression : c'est de lui montrer qu'on est très attachés à lui et qu'on espère le revoir très vite au plus haut niveau."

Un vœu des supporters qui sont désormais pendus à la décision de Bruno Genesio de sélectionner ou non l'attaquant rennais pour le derby face à Nantes ce dimanche (20h45) au Roazhon Park.