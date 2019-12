Stade Rennais : finir l'année en beauté contre Bordeaux (Ligue 1)

C'est une année riche qui va se refermer au coup de sifflet final du match contre Bordeaux ce samedi. Vainqueur de la coupe de France, auteur d'un beau parcours en coupe d'Europe, Rennes gardera un beau souvenir de ce cru 2019. Contre Bordeaux, les Rouge et Noir ont la possibilité de grimper sur le podium en cas de victoire et si Lille ne s'impose pas à Monaco.

"Je trouve incroyable qu'on puisse parler de podium alors qu'il y a un mois on était dans la deuxième partie du classement a tempérer Julien Stéphan. Il y a des équipes bien plus calibrés pour jouer la première partie du classement. Il n'empêche qu'aujourd'hui on est quatrième et que ces point là on ne les a pas volés. On poursuivra notre chemin."

Bordeaux a calé

Equipe surprise de la première partie de saison, Bordeaux n'y arrive plus depuis trois matchs. Trois défaites consécutives face à Marseille, Strasbourg et Brest en coupe de la Ligue.

"Bordeaux marque beaucoup de but expliqué Julien Stéphan. C'est une équipe complète même si ils sont dans un cycle un petit peu moins bon en ce moment. Je m'attends à un match très difficile."