Stade Rennais. Florian Maurice : "On a essayé de retenir Raphinha"

Raphinha est parti à Leeds sans un mot adressé aux supporters, après une saison passé comme titulaire dans le onze qui a envoyé Rennes pour la première fois en Ligue des Champions. On se souviendra de ce doublé face à Nantes avec ce but inscrit au bout du temps additionnel, permettant au Stade Rennais de glaner des points précieux pour la 3e place, et d'une saison honorable statistiquement pour un joueur qui découvrait le championnat. Mais ce départ sur le fil a frustré une partie des supporters, à l'image des performances fluctuantes de l'ailier brésilien.

"On a essayé de le retenir jusqu'au dernier moment. Malheureusement son choix était fait de jouer en Premier League, un championnat qui attire évidemment les joueurs. A partir du moment où le joueur prend la décision de quitter le club et de partir à Leeds, on n'a pas souhaité s'y opposer" a expliqué le directeur sportif de Rennes Florian Maurice. Mais pourquoi accepter une offre de 17M + bonus, inférieure au prix d'achat de Raphinha (acheté 23M€ l'été dernier selon le site sépcialisé transfermarkt) ? "Cette offre arrive à un moment où l'on doit prendre des décisions, sur le plan sportif et financier. La décision a été prise d'accepter cette opportunité" poursuit Maurice. "On a discuté avec le joueur pour lui dire qu'il pouvait rester à Rennes et que c'était uniquement son choix. Sur le prix, vu l'accessibilité des bonus, on finira avec une plus-value" assure de son côté le président Nicolas Holveck.

Le club n'a pas tout fait pour conserver son joueur contre sa volonté et Nicolas Holveck l'assume : "Conserver un joueur contre son gré, on l'a tous fait, et ce n'est pas forcément une bonne idée. Avec les séquences à venir où l'on va jouer tous les trois jours, perdre un joueur pour un, deux ou trois mois, parce que c'est le temps qu'il faut pour digérer cet échec, ce n'est vraiment pas simple pour le joueur lui-même et pour le groupe."

Un léger couac dans un mercato au bilan global très positif. Le mercato terminé, c'est le terrain qui nous dira à l'avenir si les Rouge et Noir pourront nourrir des regrets de ce départ tardif.