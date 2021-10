Stade Rennais : franc succès pour le premier entraînement ouvert au public depuis le début de la pandémie

Sous les "oooooh" émerveillés des nombreux enfants présents à la Piverdière, Baptiste Santamaria et Nayef Aguerd échangent quelques transversales en fin d'entraînement, sourire aux lèvres. Après une séance d'une heure environ, qui s'est déroulée dans le calme, plusieurs joueurs, dont une majorité de jeunes formés à Rennes, viennent jouer le jeu des selfies et des autographes. C'est la première séance ouverte au public au centre d'entraînement du Stade Rennais depuis le début de la pandémie.

En pleines vacances dans la Toussaint, l'occasion était belle pour les parents, comme Christophe qui est venu avec son fils Lucien : "On a profité de la semaine de vacances pour faire plaisir à Lucien, parce qu'il réclame de voir les joueurs. Comme c'est ouvert seulement aujourd'hui on en a profité pour venir, même s'il y a beaucoup de monde, mais c'est bien. Ce serait sympa de rouvrir plus régulièrement, pour tous les enfants qui sont là, et même pour les plus grands !" À ses côtés, Lucien a la banane : "J'ai eu l'autographe de Sulemana, mon joueur préféré !" Malheureusement le garçon n'a pu pleinement profiter de la séance, en raison de la forte affluence autour de la main courante du terrain d'entraînement.

"Un public très discipliné" pour Bruno Genesio

Si les entraînements n'avaient pas rouverts plus tôt à la Piverdière, c'est aussi parce que le staff craignait notamment que la présence du public ne puisse déstabiliser les joueurs et nuire à la qualité de leur travail. Il n'en a rien été si l'on en croit Benjamin Bourigeaud : "C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait pas eu les supporters à l'entraînement. Ça fait plaisir de les avoir avec nous, il y a eu du monde aujourd'hui. C'est la preuve qu'on a le soutien de beaucoup de personnes, ça fait plaisir aux enfants qui sont en vacances, ça a été un bel échange à la fin de l'entraînement et on est très contents. (...) C'est comme jouer dans un stade plein, on est dans notre bulle, on travaille, on entend l'ambiance des supporters mais on reste focus sur notre travail. (...) Ça ne change rien au contenu de l'entraînement."

L'entraîneur rennais Bruno Genesio a lui salué la sagesse du public breton : "Il y avait beaucoup de monde, et un public très discipliné je dirais." Le coach rennais a admis son étonnement devant cette discipline : "Oui, parce que je m'attendais à avoir du bruit, et en fait non... C'est bien ! On rouvrira comme ça" glisse pour conclure le technicien dans un large sourie. Chiche ?